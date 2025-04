Cette dernière soirée NBA est aussi une dernière occasion d’envoyer une salve de notes, merci encore aux héros des différents matchs vécus en direct et à horaire européen. La team notes ne s’est donc pas faite prier pour envoyer du bois comme d’habitude. Bon appétit, enfin peut-être.

Daeqwon Plowder (6) : on a passé la soirée à essayer d’écrire son nom comme il faut.

Trendon Watford (4) : sur ce dernier match, Jordi Fernandez a dessiné des systèmes pour lui. Les Nets sont officiellement un simulateur de Nationale 3.

La State Farm Arena (54,6%) : comme son taux approximatif de remplissage moyen cette saison. L’équivalent du Stade Louis II en NBA.

Toutes les équipes qui n’avaient plus rien à jouer (3:30) : c’est aussi l’heure à laquelle les gens appellent en général leurs plans cul pour se voir. Avec tous leurs joueurs laissés au repos, possible que les titulaires ont appris à cette heure là qu’ils le seraient.

Luke Travers (8) : de l’Australie à la NBA, il a lâché les chevaux pour que son rêve ne finisse pas poussière. Il a suivi son chemin, et l’a très heureusement bien prononcé.

Kevin Huerter (5) : 5/6 au tir les premières minutes, 1/6 les cinq suivantes. Red Bull donne des ailes, pas les Chicago Bulls.

Mikal Bridges (006) : plus rapide que James Bond pour tirer son coup. Une 555è étoile sur le mur du MI6

Payton Pritchard (10) : si la saison NBA n’était composée que de derniers matchs, on ne parlerait pas de LeBron ou Jordan comme du GOAT, et le logo aurait eu une calvitie à 19 ans.

Julius Randle (2,86) : un match parfait si on aime manger son vomi réchauffé à la casserole en sortie de week-end d’intégration. Quand on lui demande quel est son +/- du match, il sort une pile Duracell.

Johnny Furphy (7,5) : malgré son nom qui semble être toujours prononcé par Jean-Claude dans Titeuf, il a sauvé deux fois les Pacers grâce à deux coups très francs. Declan Rice.

Anthony Black (5) : comme Sirius et Regulus, à chaque fois qu’il semble bien, il se fait tuer par ses adversaires.

Julian Champagnie (9) : il a fait péter le champagne, voilà c’est tout.

Bub Carrington (9) : sort sa plus belle action quand plus personne ne regarde. VDM.

Jamaree Bouyea (9) : son nom est une onomatopée, et son match n’était pas trop mauvais.

Nae’Qwan Tomlin (5) : consonne, voyelle, voyelle, apostrophe, consonne, consonne…

Jonas Valanciunas (8) : on ne sait pas si on parle de la note de son match ou de l’indice UV de l’endroit où il se trouvait avant ce match, mais JV est déjà fin prêt pour l’élimination au Play-in et le départ à Cancun.

Ime Udoka (3) : envoyer ses titulaires se faire laver par les Nuggets alors que ton équipe n’a plus rien à jouer… Autant se chier dessus en cours de 6ème, ce sera toujours moins la honte.

Amen Thompson (V12) : parce que pour taper un reverse dunk sans élan et en détente sèche, il faut un moteur V12 dans les mollets.

Bronny James (4) : vient de personnifier la vanne “purée, c’est son fils qui joue à sa place ou quoi ?”.

Alperen Sengun (4) : comme Félix Lebrun avant 2025, Baby Jokic n’est pas le même lorsqu’il doit affronter son aîné.

Nico Harrison (4) : une ultime branlée pour clôturer la saison, et une défaite encore plus fat que celle des Lakers ce soir. Même là, il ne s’en tirera pas.

La journaliste des Rockets (3) : trois secondes d’apparition à la télé Française, et c’est le moment où elle prend un ballon sur la tronche. Il n’y a même pas besoin d’ajouter de vanne, faites-vous plaisir.

Jeremy Sochan (2,5) : n’a pas joué ce soir, son principal highlight est de s’être fait péter sa bulle de chewing-gum sur lui-même. Non vraiment il est temps que Wemby revienne mettre de l’ordre dans la maison.

Buddy Hield (2) : a chouré le dernier tir à Stephen Curry pour envoyer une brique de l’espace. On n’a pas connu un tel vol depuis le braquage de Cayo Perico.