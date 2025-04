Les Wizards n’avaient plus rien à jouer, et le Heat pouvait encore faire quelque chose de sa soirée. Mais il n’en fut rien, les Floridiens ont laissé les cancres de la NBA se marrer une dernière fois chez eux. Décidément, la saison est craignos jusqu’au bout à Miami.

La chose la plus stylée côté Heat cette saison, c’est cette réminiscence du maillot “Vice City”. Sinon, difficile de trouver du réconfort dans d’autres secteurs. À commencer par le jeu.

Car ce soir, mis à part Jaime Jaquez Jr. qui a profité de cette fin de saison en roue libre pour briller (41 points, 10 rebonds, 7 passes), c’était pas génial. Les Floridiens ont couru après le score tout le match face à des Wizards qui étaient pourtant déjà en train de réserver leurs vacances à Santorin sur le banc des remplaçants.

Miami a bien cru réaliser le hold-up en fin de partie en repassant devant dans la dernière minute. Mais c’est le moment qu’a choisi Josh Christopher (un joueur de Miami, on précise au cas où) pour commettre un retour en zone évitable mais qui a au moins eu le mérite de faire rire. Et puisque c’est le destin de la franchise sur cette saison, autant y aller à fond. Sur la dernière possession, Bub Carrington est sorti de sa boîte et s’est occupé du reste.

LE TIR DE LA GAGNE DE BUB CARRINGTON !!

pic.twitter.com/zAigi3HS9i

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2025

Alors qu’il était à 5/17 au tir, le rookie des Sorciers a récupéré le ballon, s’est joué de JJJ en défense avant de terminer de façon acrobatique, avec le haut de la planche. La balle tombe dedans, le joueur aussi, et il est aussitôt félicité par ses coéquipiers qui profitent de cette dernière dose de kif, étant donné qu’elles auront été rares cette saison à DC.

Pour Miami, cette fin de saison est bien laide et il faudra forcément faire mieux au Play-in face aux Bulls pour espérer continuer la saison encore un peu.