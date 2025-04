Après avoir déboité les remplaçants des Lakers ce dimanche, les Blazers finissent leur saison 2024-25 avec quelques regrets mais surtout beaucoup de progrès enregistrés. Voilà une équipe qui pourrait faire parler d’elle dans les prochaines saisons.

Au fond du gouffre en 2024, Portland a retrouvé des couleurs et quelques ambitions au passage en 2025. Encore en course pour une qualification au play-in à l’Ouest début mars, les Blazers ont craqué sur la fin, mais les progrès aperçus sont finalement plus importants qu’une qualification qui aurait été anecdotique.

Malgré un début de saison très compliqué, les hommes de l’Oregon sont montés en puissance au moment de la nouvelle année, s’offrant une grosse série pour se replacer dans le wagon du play-in à l’Ouest. Pas épargnés par les blessures, les Blazers ont trouvé les ressources en équipe avec plusieurs joueurs qui ont montré de très belles choses.

On pense bien sûr à Deni Avdija, qui continue de monter en puissance après un exercice déjà prometteur l’an dernier à Washington. Toumani Camara est l’autre très belle surprise. Comparé par certains à un jeune Scottie Pippen, le Belge est en train de s’imposer comme l’un des meilleurs défenseurs de NBA et potentiellement un two-way player de qualité dans le futur s’il continue à progresser au shoot.

Dans la raquette, Donovan Clingan a tout pour incarner le pivot titulaire du futur à Portland. Entre lui, Camara, Avdija et le revenant Thybulle, il y a une grosse base défensive sur laquelle bosser. Avec Shaedon Sharpe qui continue de progresser et Scoot Henderson qui semble enfin trouver son groove, le cocktail est assez intrigant pour l’avenir.

Avec tant de jeunes qui tapent à la porte, la logique voudrait que les vétérans soient désormais poussés vers la sortie et on risque de retrouver les noms de Jerami Grant, Deandre Ayton ou encore Robert Williams dans les rumeurs cet été. S’agissant du futur de Chauncey Billups sur le banc, c’est déjà fait. L’ancien meneur a longtemps été considéré comme le fautif des maux des Blazers mais la dynamique positive de cette seconde partie de saison et les progrès des jeunes ont convaincu sa direction de le prolonger sur plusieurs saisons. On verra si Joe Cronin a eu raison ou non (on penche plutôt pour non).