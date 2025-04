Source image : montage via YouTube

Dans une dernière nuit de NBA sans enjeu pour les New York Knicks, tous les titulaires sont mis au repos. Tous sauf un, un petit ailier résiste encore et toujours à l’infirmerie : Mikal Bridges. L’ancien des Phoenix Suns et des Brooklyn Nets n’a toujours pas manqué le moindre match dans sa carrière.

Y a t’il beaucoup de challenges plus exigeants physiquement que de disputer 82 matchs dans une saison régulière pour un athlète ? Il faut une hygiène de vie irréprochable, de la chance et un capital génétique exceptionnel. Peu de joueurs y parviennent chaque année, mais Mikal Bridges en fait toujours partie.

L’ailier termine ce soir sa septième régulière en carrière et n’a toujours pas raté le moindre match. 555 joués sur 555 possibles. La seule fois où il n’a pas disputé 82 parties dans une saison, il en avait fait… 83.

Tous les titulaires des Knicks seront au repos ce soir, sauf Mikal Bridges qui n’a donc manqué aucun match NBA en carrière et continue sa folle série.

555 matchs joués sur 555 possibles.

En effet, lors de l’exercice 2022-23, son transfert en cours de saison entre les Phoenix Suns et les Brooklyn Nets lui avait donné l’occasion de jouer un match en plus.

Ce soir encore, la logique voudrait qu’il se repose avant les Playoffs, mais Tom Thibodeau a décidé de garder la série en vie en le gardant dans le groupe, contrairement à tous les autres titulaires.

Il n’a pas joué beaucoup contre les voisins de Brooklyn (6 secondes), mais l’essentiel est ailleurs. Jusqu’à quand parviendra-t-il à rester en aussi bonne santé ?