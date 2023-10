Mikal Bridges, le joueur qui va nous faire cliquer sur les Nets

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des Brooklyn Nets cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur l’équipe new-yorkaise au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est Mikal Bridges, qui a marqué les esprits depuis son arrivée à BK.

La preview complète des Brooklyn Nets 2023-24

Faire oublier une superstar du calibre de Kevin Durant, c’est une mission hyper compliquée pour ne pas dire impossible. Mais il faut avouer que Mikal Bridges s’en sort plutôt bien. Arrivé à Brooklyn en février dans le cadre du transfert XXL de KD à Phoenix, Bridges a immédiatement saisi l’opportunité pour s’affirmer comme le meilleur joueur des Nets : 45 points face au Miami Heat dans son troisième match seulement avec Brooklyn, plus de 26 pions de moyenne en 27 matchs joués avec l’équipe new-yorkaise, de quoi devenir rapidement le nouveau chouchou de la fanbase des Nets.

Auteur également d’une belle Coupe du Monde avec Team USA, “Brooklyn Bridges” voudra désormais confirmer son ascension lors de la saison 2023-24, qui pourrait bien être celle de son tout premier All-Star Game NBA. Il en a le talent, c’est un vrai two-way player, et surtout il fait partie des rares joueurs NBA à ne jamais prendre de RTT (392 matchs joués de suite, dont… 83 l’an dernier). Autant dire qu’il coche beaucoup de cases. Au sein d’une équipe de Brooklyn jeune et intrigante, Mikal va nous faire cliquer sur les Nets plus d’une fois.