Avec ce troisième trophée de MVP, Nikola Jokic devient le premier joueur non-américain de l’histoire de la NBA à compter autant de titres individuels dans la catégorie. Une consécration supplémentaire pour la balle orange internationale, qui ne cesse de prendre ses aises au pays de l’Oncle Sam.

Il n’est pas ce gars qu’on verra poser un rider en Playoffs. Il n’est pas ce gars qui va étonner par ses dribbles chaloupés et autres douceurs visuelles balle en main. Nikola Jokic n’est pas ça. Nikola Jokic est un joueur extrêmement gracieux, mais à un niveau de lecture qui place l’efficacité comme objectif suprême. Nikola Jokic, c’est la polyvalence, c’est aussi la domination la plus totale de la ligue majeure du basket mondiale, une ligue américaine, une ligue qui n’a – pendant très longtemps – juré uniquement par la domination de ses nationaux sur la compétition. Si le fait qu’aucun des 5 derniers titres de MVP n’ait été attribué à un américain est désormais acquis, Jokic y apporte une dose de légende et d’histoire. Une histoire internationale.

🚨 OFFICIEL : NIKOLA JOKIC EST ÉLU MVP DE LA SAISON NBA 2023-24 !! pic.twitter.com/QossaXZipX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2024

Oui, car Nikola Jokic est depuis cette nuit le premier joueur non-américain de l’histoire à avoir été récompensé de 3 titres de MVP. Il égale Magic Johnson , il égale Larry Bird, il égale Moses Malone. Des monuments du jeu. De Sombor à Denver en passant par une pub de tacos le soir de la Draft 2014, pendant l’annonce de sa sélection, le basket international est plus que jamais dominant.

Nikola Jokic 3 fois MVP en carrière.

Pour rappel, voici le moment où il a été drafté en 2014.

Le plus grand steal de Draft de tous les temps. pic.twitter.com/yf9IyjsJtG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2024

Il faut s’imaginer le troisième titre de MVP de ce cher Nikola comme un immense arbre, qui restera très longtemps là, et qui cache une forêt de pousses déjà confirmées, telles Luka Doncic, Joel Embiid et Shai Gilgeous-Alexander, comme d’autres très prometteuses, comment ne pas penser à Victor Wembanyama, aux futurs Zach Edey, Alexandre Sarr, Hugo Gonzalez, Nikola Topic…

Pour l’instant, cette domination se traduit principalement par l’éclosion de profils une fois arrivés en NBA. Bientôt, il y a fort à parier qu’elle puisse envahir la Draft dans des proportions qui nous feraient – même actuellement – délirer. Et ça, c’est grâce à l’action de joueurs comme Nikola Jokic, qui montrent qu’on peut naître à des milliers de kilomètres des côtes américaines, et y venir pour dominer le basket comme rarement il a pu être dominé.