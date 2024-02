Dans l’un des chocs de la nuit a finalement donné lieu à… pas grand chose. La fameuse montagne qui accouche d’une souris, même si la souris en question ressemble quand même pas mal à un buffle.

Une entame de match saisissante d’agressivité et de motivation (13-2 Bucks), un deuxième quart à la Wilt Chamberlain, et les Bucks avaient quasiment déjà gagné ce match. Nikola Jokic efficace mais beaucoup trop seul, un troisième quart qui ne fait que conforter la tendance du soir (30 points d’écart), et un homme – Aaron Gordon – qui a probablement vécu sa pire soirée depuis un long moment.

Dépassé sur tous les drives, bumpés sur chaque attaque du Greek Freak, Aaron Gordon n’a pas pris la sauce ce soir, il a carrément pris la purée, celle de maman, celle avec les grumeaux. Ça arrive même aux meilleurs, Giannis a d’ailleurs des dizaines de victimes à son actif, et cette nuit c’est donc une véritable mixtape que le double MVP a proposé aux champions en titre…

36 points à 14/19 au tir et 8/14 aux lancers, 18 rebonds, 5 passes, 3 steals et 2 contres

En avance sur ses défenseurs, le premier à revenir en défense et le premier à courir en attaque, bref la fraîcheur d’un gamin de 20 ans dans le corps d’un homme de 29. Le match parfait, et l’impression de voir cinq divisions d’écart entre lui et certains de ses assaillants du jour. Un genre de PSG – Les Essarts avec un quintuplé de Kylian pour imager un peu, et une course en trois lettres qui ne doit pas oublier un homme qui connait le chemin vers le trophée, même si – pour l’instant – Shai Gilgeous-Alexander semble garder une longueur d’avance.

Cette nuit les Nuggets n’étaient pas prêts, et quand on n’est pas prêt face à Giannis Antetokounmpo, on repart avec un bon mal de ciboulot. Tout pour la rime.

Giannis couldn’t be stopped in the Bucks’ win over the Nuggets 🦌

36 PTS

18 REB

5 AST

2 BLK pic.twitter.com/WUWNU4Hcme

— NBA (@NBA) February 13, 2024