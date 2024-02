Les Houston Rockets se sont offerts une victoire référence à domicile face aux New York Knicks de Jalen Brunson. Un match serré et agréable, mais dont on ne retiendra malheureusement que l’arbitrage.

C’est vrai, on n’aime pas parler de l’arbitrage. On le fait le moins souvent possible. Les zèbres font de leur mieux et on préfère laisser la parole aux joueurs, coachs et autres acteurs principaux de ce merveilleux sport qu’est le basket-ball. Mais, parfois, un coup de sifflet fait basculer un match et nous oblige à évoquer les hommes en gris. C’est chiant.

Ce soir, entre les Rockets et les Knicks, l’arbitrage est bien au centre des débats à la sortie du match. Le fait que la franchise de New York ait marqué huit points de plus dans la peinture que leurs adversaires et ait pourtant obtenu 21 lancers-francs… de moins peut déjà laisser dubitatif, et ça énervait déjà les fans de la Big Apple. Ça arrive. Seulement, lorsque le score de la rencontre était figé à 103 partout à une secondes de la fin, une faute discutable a été sifflée contre Jalen Brunson et a permis à Aaron Holiday d’inscrire les lancers victorieux. On vous laisse juger par vous même :

Jalen Brunson was called for a foul on this play 👀

Un coup de sifflet offrant la victoire aux Rockets et rendant furieux l’ensemble des joueurs et du coaching staff des Knicks.

Oh la défaite horrible pour les Knicks.

Ils sont furieux.

Après la rencontre, Jalen Brunson a été interrogé sur diverss sujets et a répondu à chaque question avec les quatre mêmes mots : “Super décision, question suivante”.

Au delà de cette fin de match houleuse, Houston doit aussi cette victoire à de très belles performances de Dillon Brooks (23 points et auteur d’un money time de DAWG), Jabari Smith Jr. (20 points, 7 rebonds) et Aaron Holiday (18 points et 4 passes décisives), alors qu’Amen Thompson continue de montrer sa polyvalence (8/13/5/5). Les Texans ont résisté toute la rencontre à l’une des meilleures équipes de la Conférence Est et se relancent, grâce à ce succès, dans la course au play-in. C’est tout ce qu’on retient ? Allez, on va essayer…