Les Los Angeles Clippers se sont imposés 122 à 116 face aux Houston Rockets ce mercredi soir. Une victoire importante pour les hommes de Tyronn Lue qui se replacent dans la course au podium de la Conférence Ouest.

Après une défaite décevante face aux Milwaukee Bucks privés de Giannis Antetokounmpo, les Los Angeles Clippers se devaient de réagir sous peine de voir les Minnesota Timberwolves, le Oklahoma City Thunder et les Denver Nuggets s’envoler à l’Ouest. Chose faite grâce à une victoire difficile sur le parquet des Houston Rockets.

À la mi-temps, les perspectives n’étaient pourtant pas joyeuses pour les coéquipiers de Paul George puisqu’ils étaient menés 57 à 44 par leurs jeunes adversaires portés par les assauts incessants de Alperen Sengun.

Le pivot turc a d’ailleurs réalisé un back-to-back hors du commun. Après avoir largement dominé Victor Wembanyama ce mardi en lui collant 45 points et 16 rebonds sur la truffe, il a, cette nuit, rendu fou Ivica Zubac, Daniel Theis et Mason Plumlee. 21 points, 19 rebonds et 14 passes décisives, un triple-double Sabonisesque. Toujours bon d’imiter un All-Star…

Sengun last two games:

45 PTS | 16 REB | 5 STL

23 PTS | 19 REB | 14 AST pic.twitter.com/j7meQhp01k

— StatMuse (@statmuse) March 7, 2024

Mais Kawhi Leonard ne s’est pas laissé faire et a livré une deuxième mi-temps de haut niveau. Le cyborg termine la rencontre à 28 points, 6 rebonds et 7 passes décisives à 11/18 au tir et 5/5 sur la ligne des lancers, une propreté habituelle toujours utile pour remporter un match de panier-ballon.

James Harden disputait lui son quatrième match au Toyota Center depuis son départ des Houston Rockets. Lors de ces occasions, il n’est encore jamais descendu sous la barre des 20 points, preuve de son aise dans l’arène qui fut la sienne pendant de longues années.

Les Los Angeles Clippers ont une fois encore été efficaces dans le money-time exécutant mieux que leurs adversaires et profitant d’un excellent Paul George au rebond offensif. Avec ce sens du sacrifice et cette efficacité en fin de match, les Voiliers peuvent naviguer loin, très loin en NBA.

Et au pire on leur conseillera le Vendée Globe, l’arrivée n’est pas très loin de Cholet. Ils pourront ainsi aller admirer Tidjane Salaün comme un certain Arturas Karnisovas. On s’égare, alors on enchaine, next !