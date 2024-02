Domantas Sabonis a illuminé le All-Star Weekend de son talent. Déjà excellent lors du Skills Challenge ce samedi, le pivot des Sacramento Kings a fini meilleur scoreur de la Conférence Ouest lors du match des étoiles.

Ceci est évidemment le fruit de notre imagination, on s’est pas fait chier à regarder cette soupe toute la nuit pour ne pas se faire plaisir le lundi matin.

Il était bien là, fier ou presque, prenant la place de LeBron James après six minutes de jeu. Lui qui avait évidemment mérité sa place, lui l’un des cinq meilleurs pivots de la Ligue. Trois minutes plus tard ? Un hook au dessus de Bam Adebayo, un poster sur Giannis Antetokounmpo et un step-back three dans le corner droit. Sur Twitter les hashtags Light The Beam ont dégommé toutes les autres trends et c’est bien normal : malgré sa coupe de punk à chien, Domas est (re)venu dans l’Indiana pour faire des highlights.

Il aurait pu être titulaire, tant sa saison du côté de Sacramento est un régal pour les sens. Mais, en sortant du banc, Domantas Sabonis a sans doute pensé à Manu Ginobili ; être sixième homme n’empêche pas de devenir le meilleur joueur d’une rencontre.

Car il y a de ces merveilles difficilement descriptibles. Celles qui nous accrochent la rétine et nous font briller les mirettes, sont d’une beauté tellement pure que l’on se demande si notre vision ne nous a pas trahie : l’éruption d’un volcan, l’apparition d’une aurore boréale, l’atterrissage d’une soucoupe volante et désormais le match de Domantas Sabonis lors du All-Star Game 2024.

Car le pivot lituanien n’a pas arrêté son festival au premier quart-temps. Dés le début de la deuxième période, il prouve à toute la planète basket-ball que son entente avec De’Aaron Fox est hors du commun. Plusieurs séquences de jeu à deux entre les deux stars de Sacramento qui se finissent souvent de la même manière : une finition patte gauche tout en douceur de Domas.

Pourtant peu à l’aise derrière la ligne à 3-points ces dernières saisons, c’est dans cet exercice qu’il va se régaler en deuxième mi-temps. Le geste est aussi naturel que celui de Tyrese Haliburton, mais l’efficacité est toujours préférée à l’esthétisme dans l’Indiana, Domantas Sabonis en sait quelque chose. Lors de ce second acte, il va toucher cinq fois la cible de loin, sans doute inspiré par les performances exceptionnelles de l’équipe de France de Biathlon ces deux dernières semaines.

Son tir n’est pas aussi rapide que celui de Julia Simon, mais grâce à son efficacité, le score glisse en faveur de la Conférence Ouest à la manière d’une Justine Braisaz-Bouchet. Attention toutefois ! Il ne faudrait pas mettre la charrue avant les Boe.

À 40 secondes de la fin, le score est de 198 partout et Chris Finch appelle un système qu’il dessine d’habitude pour Karl-Anthony Towns. Mais en l’absence du pivot dominicain qui ne mérite évidemment pas sa place au All-Star Game, la responsabilité de la victoire incombe à Domas. Après un main à main avec Anthony Edwards, le Lituanien envoie une feinte de shoot dans laquelle Bam Adebayo se jette complétement et après un drive main gauche, il parvient à finir l’action malgré le contact illicite de Jayson Tatum. And one évidemment transformé par le joueur des Kings. Victoire 201 à 198 de la Conférence Ouest.

Les stats du bonhomme : 32 points, 17 rebonds et 9 passes décisives à 12/13 au tir, 6/7 de loin et 2/2 aux lancers francs. Naturellement, il est élu MVP de l’événement.

Après sa victoire lors du Skills Challenge en compagnie de Trae Young et de Tyrese Maxey samedi soir, Scottie Barnes ayant été considéré pour faire partie de l’équipe mais finalement jugé comme ayant une trop mauvaise main gauche, le weekend de Domantas Sabonis est conjugué au plus que parfait.

Le pivot des Kings était fâché d’avoir été snobé en tant que titulaire à l’Ouest et l’a montré de la meilleure des manières. Si l’intensité du match était proche du néant, celle de Domas ne peut être questionnée tant il a sauvé la soirée.

Car essayons d’imaginer deux secondes ce qu’il se serait passé sans lui. Une victoire de la Conférence Est ? Damian Lillard MVP ? Karl-Anthony Towns sélectionné et qui met 50 points ? Non, vraiment, heureusement qu’il était là.