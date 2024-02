50 points pour Karl-Anthony Towns au All-Star Game, KAT était bouil-lant !

Karl-Anthony Towns a profité à fond de son All-Star Game et a saisi l’occasion pour marquer l’histoire de cet évènement. Il était bouillant avec 50 points en 27 minutes et une énergie qui a fait du bien dans cette soirée quelque peu morose.

La punchline est facile. 50 points pour KAT dans une défaite, c’est déjà arrivé. Mais au match des étoiles… peu de signification tout de même. La punchline est facile mais d’ailleurs pas forcément justifiée puisque l’intérieur des Wolves a bien égayé cette soirée. Le seul à pouvoir se vanter d’avoir sué un peu, le seul à pouvoir se vanter d’avoir atteint une vitesse de pointe assez élevée pour créer du vent. Un élève moteur dans une classe Ouest très dissipée… au sein de laquelle il a par ailleurs complètement justifié sa place (ou pas).

Une première action où ça s’échange les politesses avec Anthony Edwards, personne ne veut shooter dans le Minnesota. On le note parce que ce sera bien la seule hésitation à tirer du match pour Karl-Anthony Towns. Trois quart-temps plutôt humains malgré de la bonne volonté et un eurostep qui a renvoyé Giannis à Milwaukee, 19 points avant le dernier quart, bref KAT qui kat.

KARL-ANTHONY TOWNS HAD GIANNIS ANTETOKOUNMPO LOST ON THIS PLAY

Le quatrième quart sera par contre le SIEN, malgré la défaite de son équipe. Des gros tomars, quelques 3-points de loin et un grand sourire à chaque fois qu’il revient en “défense”. 31 points dans ce dernier acte dont la plupart dans les dernières quatre minutes, et la barre des 50 points atteinte. Les rageux diront stat padding mais ça reste cinquante points, FIFTY POINTS. Le rider à la toute fin ne passe pas mais Charles-Antoine aura été l’un des principaux acteurs de ce match et s’inscrit dans les livres d’histoire du All-Star Game.

😮‍💨😮‍💨😮‍💨

KARL-ANTHONY TOWNS. GOODNESS. 😼

50 BURGER 🤩

Quatrième joueur de l’histoire à scorer 50 points ou plus avec Anthony Davis (52), Stephen Curry (50) et Jayson Tatum (55), il y a comme un pattern qui se dégage niveau époque mais passons. C’est d’ailleurs le seul de ce quatuor à ne pas avoir été MVP du match… La punchline est décidemment très facile.

Karl-Anthony Towns just became the fourth player in NBA history to score 50 points in an All-Star game, joining:

• 55 – Jayson Tatum in 2023

• 52 – Anthony Davis in 2017

• 50 – Stephen Curry in 2022

