Il en fallait bien un, et c’est donc Jayson Tatum qui a remporté la mise. Jayson Tatum et son fiston trop chouchou, Jayson Tatum et ses contours un peu trop soignés, Jayson Tatum et sa folie offensive quasiment hors du commun.

Match claqué… record claqué ?

Hum, pas tout à fait.

Pas tout à fait car il faut les mettre, les tirs, et car quoiqu’il en soit, les hommes mentent mais les chiffres, eux, restent. Jayson Tatum lors de ce All-Star Game 2023 ? Une première mi-temps tranquille, lors de laquelle il en avait quand même collé déjà 17, puis cette explosion après la (très longue) pause, quand il a décidé que c’était à lui de prendre les choses en main.

Jayson Tatum cette nuit : 55 points.

22/31 au tir.

10/18 du parking.

10 rebonds.

6 passes. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2023



Il y a eu cette passe d’arme magnifique avec son coéquipier de toujours mais adversaire d’un soir Jaylen Brown, et donc ce record, propriété jusque-là d’Anthony Davis, ce record qui, très vite, a vacillé avant que l’on ne comprenne que ce n’était plus qu’une question de seconde. La pression fera louper deux paniers faciles à l’ailier des Celtics mais sur la ligne le record tombera finalement, avant de porter le chiffre à 55, histoire de mettre les formes sur un trophée de MVP qui lui tendait les bras et qui ouvre d’ailleurs le palmarès individuel du begey.



Une démo incroyable, rendue possible il est vrai par des défenseurs aux allures de photographes, mais ce qui reste c’est les chiffres, et pour un an minimum Jayson Tatum est donc le recordman all-time de points marqués sur un All-Star Game. Et pour toujours, il est le MVP de l’édition 2023.