NBA All-Star Game 2020 : LeBron James toujours en tête, encore deux semaines et Alex Caruso squatte le podium

Dernier checkpoint des #NBAVOTE avant la date de fermeture des bureaux de votes pour l’élection des joueurs du Match des Etoiles. Il y a eu un peu de mouvements dont le plus gros reste celui du meneur des Lakers… Alex Caruso. Mais rassurez-vous, LeBron James garde bien son trône.

Avant de prendre connaissance de l’avancée des votes, il ne faut surtout pas hésiter à prendre un bon petit bol d’air frais, ça fait du bien, et de connaître quelques petites choses qui vont faire la différence quant à votre réaction :

Deux guards et trois forwards dans chaque Conférence se retrouveront automatiquement All-Stars, dix joueurs qui seront accompagnés par quatorze autres, ceux-ci étant sélectionnés uniquement par les coachs, 24 joueurs dont deux qui seront nommés capitaines et qui auront comme tâche rigolote de former leur roster comme on formait nos équipes à l’école primaire.

Les votes des fans comptent pour 50% lors de l’attribution des places pour les dix « starters ».

Les fans votent le plus souvent bourrés

Désolé chers Parisiens pour cette histoire d’air frais, car si, vous, vous avez le match du 24 janvier, nous on a encore de quoi respirer. Alors démarrons. Que ce soit du côté de l’Est ou de l’Ouest, il y a finalement eu assez peu de mouvements au sommet des votes. Quatre garçons ont désormais passé les quatre millions de votes : LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic et Anthony Davis, quatuor toujours bien en place. Pascal Siakam et Carmelo Anthony ont pour leur part profité de l’absence des parquets de certains joueurs, et ce sont par exemple les absences de Joel Embiid pour le premier et Karl-Anthony Towns et Kristaps Porzingis pour le second qui ont permis à Pascalou et Melo de grimper un chouïa au classement Mais SURTOUT, ce qu’on retiendra c’est sans aucun doute l’ascension fulgurante d’un certain Alex Caruso, aka Carupelle. Le meneur (même pas titulaire) des Lakers est désormais… quatrième des guards de sa conférence et peut donc regarder comment vont Stephen Curry et Russell Westbrook en mettant un petit coup d’œil dans le rétro. Toutefois, il n’est pas le seul troll dans les votes. On a mentionné juste au-dessus Steph Curry, on pense aussi à Kyrie Irving qui a joué trois matchs NBA depuis sa reprise et a déjà proposé deux combats MMA dans le vestiaire, mais le plus gros (et grand) lol s’appelle évidemment toujours Tacko Fall, qui maintient son seed… 6 du frontcourt de l’Est avec un peu d’avance sur Bam Adebayo mais très loin derrière Jayson Tatum. Enfin, dernier petit mouvement notable, le homie Zach LaVine s’est fait rattraper par Kyle Lowry et a perdu une place.

Il ne reste plus que quelques jours pour glisser son bulletin dans l’urne. Le 20 sera le dernier jour pour se rendre aux bureaux de votes, et en plus ça comptera double. En revanche, est-ce que quelqu’un pourrait nous renseigner sur le fait qu’on ne voit pas Gérard ? On veut bien que ça ne vote pas au mérite mais plutôt pour son joueur préféré… mais ça devient gênant là.