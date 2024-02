C’est pas un Top 10 que la NBA aurait du sortir, mais bien un Top 80. Des highlights et rien que des highlights durant ce All-Star Game 2024, alors on imagine que les mecs ont du piocher deux actions totalement au hasard, en respectant les mots clés LeBron et Giannis. Envoyez le Top 10 !

31 points pour le gros chat au dernier quart-temps, 50 au total, dont ce bijou de dunk en contre-attaque.

Giannis aussi a martyrisé les cercles, et ne dîtes pas que c’est plus facile sans défense car il le fait de toute manière.

Qui a dit qu’il n’y avait pas de défense au All-Star Game ? Nous, pourquoi ?

Plus loin le alley-oop Trae, plus loin.

Vingtième All-Star Game pour LeBron, et pas un pete de jeu.

Ceci était le cinquième tir à 3-points consécutif pour Tyrese Haliburton.

Ceci est une passe dans le dos.

Surveillez le burner account de KD, on dit ça on dit rien.

Damian Lillard du logo c’est so 2022, maintenant Damian Lillard shoote carrément du milieu de terrain. Deux fois.

Paul George pour LeBron James, connexion californienne pour le bonheur du Top 10. Ça rime vite fait, on fait ce qu’on peut.