Dans l’Indiana, personne n’était aussi attendu que Tyrese Haliburton en cette fin de semaine. Le meneur des Pacers a répondu présent lors du All-Star Weekend en brillant autant lors des concours, samedi, que lors du “grand” match dominical.

À Indianapolis, il y a quatre célébrités, Larry Bird, Reggie Miller, Tyrese Haliburton et Cyrus McCormick, l’inventeur de la moissonneuse batteuse. L’un deux était très attendu ce week-end. Malheureusement pas le dernier nommé, emporté par la faucheuse (ironique) en 1884. Tyrese Haliburton disputait, à domicile, son deuxième All-Star Game et était cette fois titulaire de la Conférence Est, preuve de son changement de statut cette saison.

Et le fait de commencer le match des étoiles en étant le joueur le plus acclamé lors de la présentation des joueurs ne l’a vraiment pas destabilisé. Lors du premier quart-temps, le meneur se croît encore au concours à 3-points de la veille et enchaîne les brindilles avec autant de facilité que Stephen Curry et Sabrina Ionescu réunis. 5/5 à longue distance, Tyrese Haliburton était parfaitement reçu.

Plus discret dans le deuxième quart-temps, le Pacer revient montrer de quel bois il se chauffe en deuxième mi-temps. Cinq autres fléchettes de loin, un dunk et de la distribution dans tous les sens dont une elbow pass horrible qui n’aura vraiment pas rendu hommage à Jason Williams plus tard, sa soirée était réussie. Comme un symbole, c’est sur un de ses tirs que l’Est est devenue la première équipe de l’histoire à dépasser les 200 points lors d’un All-Star Game. Record qui, on le rappelle, se trouve entre celui du plus grand nombre d’oursins mangés et celui de noix de coco cassées avec ses fesses en terme d’importance.

Haliburton en mode Jason Williams ! #NBAAllStar pic.twitter.com/VpSfkK53Lp

— NBA France (@NBAFRANCE) February 19, 2024

Tyrese Haliburton termine la rencontre avec 32 points, 7 rebonds et 6 passes décisives à 11/15 au tir et 10/14 de loin. Avec 40% des voix, il n’est pas passé loin de remporter le trophée de MVP de l’événement, finalement donné à Damian Lillard.

HOMETOWN HALI 🙌

Tyrese Haliburton came out SCORCHING, scoring 15 in the 1Q, on way to 32 in front of the Indy crowd!

🌟 32 PTS

🌟 10/14 3PM

🌟 7 REB

🌟 6 AST

🌟 EAST W pic.twitter.com/jNVvqiN7oa

— NBA (@NBA) February 19, 2024

Un match réussi donc, qui vient ponctuer en beauté un week-end durant lequel le numéro 0 a tout fait bien.

Car la veille, lors de la soirée des concours, Hali avait aussi régalé les spectateurs. En compagnie de Bennedict Mathurin et Myles Turner pour représenter la Team Pacers, il a remporté le très cocasse Skills Challenge en offrant les deux meilleurs moments de l’événement. Un alley-oop à lui même avec passe entre les jambes contre la planche pour conclure le parcours de dribble et un tir du milieu de terrain pour offrir la victoire finale à son équipe.

Team Pacers lead after the Team Relay round… Team Passing round is next!#KiaSkills x #StateFarmSaturday on TNT pic.twitter.com/92w2cKD1CQ

— NBA (@NBA) February 18, 2024

HALI’S HALFCOURT SHOT ENDS IT 🔥

The hometown Team Pacers are the #KiaSkills champions! 🏆#StateFarmSaturday on TNT pic.twitter.com/xHiTgw9BBm

— NBA (@NBA) February 18, 2024

Quelques minutes plus tard, il ne s’était pas refroidi et a réalisé un très beau total de 26 points lors du concours à 3-points, échouant toutefois à se qualifier pour la finale lors du round de 30 secondes mis en place pour départager les quatre participants qui avaient atteint ce score.

Tyrese Haliburton va désormais pouvoir se reconcentrer sur la saison des Indiana Pacers et sur l’objectif Playoffs. Mais une chose est sûre, en ce week-end de fête, le meneur a parfaitement représenté son équipe et son Etat. Il a été à l’origine d’une moisson de tirs de loin et a failli battre tous ses adversaires, Cyrus McCormick serait fier.