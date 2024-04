Suns – Wolves, preview du Game 3 : “l’exécution” comme mot d’ordre pour Phoenix

Dépassés par l’impact physique et la pression défensive exercée par les Wolves, les Suns se retrouvent menés 2-0 dans la série. Sachant qu’aucune équipe dans l’histoire NBA n’a réussi à remonter un déficit de trois défaites en Playoffs, Phoenix n’a plus le choix : il faut gagner pour survivre. La clé pour les Cactus ? Exécution, exécution, exécution.

Quand une équipe a perdu les deux premiers matchs d’une série de Playoffs, on attend forcément d’elle une réaction d’orgueil. C’est particulièrement le cas pour les Suns. Phoenix – qui se dit candidat au titre – n’a pas vraiment vu le jour dans le Minnesota, Devin Booker et ses copains se faisant bouffer par des Loups affamés.

Alors clairement, les Cactus devront élever leur niveau d’intensité pour espérer piquer. Plus d’intensité, mais surtout beaucoup plus de rigueur dans l’exécution des deux côtés du terrain.

“Vous savez, les grands speechs, c’est bien beau mais à un moment donné il faut aller sur le terrain et exécuter, ce qu’on n’a pas fait (dans les deux premiers matchs).” – Kevin Durant (via Arizona Sports)

Dans leur grosse opposition de styles face à Minnesota, les Suns n’ont toujours pas atteint la barre des 100 points marqués, ce qui est plutôt problématique quand votre équipe est basée sur le talent offensif du trio Kevin Durant – Devin Booker – Bradley Beal. Sorties de leur zone de confort, les trois stars n’arrivent pas à trouver leur rythme. Pire, ça arrive qu’ils bafouillent leur basket, pas aidés non plus par le “système” collectif mis en place, qui rend l’attaque beaucoup trop prévisible. Réputé avant tout pour être un coach défensif, Frank Vogel n’arrive pas avec son staff à tirer le meilleur de son groupe sur le plan offensif. Et la blessure de Grayson Allen, hyper important à travers son adresse à 3-points, ne va pas arranger les choses.

Pour battre une équipe aussi redoutable et physique que les Wolves en défense, ça ne peut pas passer par de simples isolations, qui ne font pas bouger les lignes chez l’adversaire. C’est déjà difficile pour n’importe quelle équipe NBA d’affronter les Loups dans leur partie de terrain. Ça devient carrément impossible quand ça manque de rythme, de rigueur et de cohérence offensive comme c’est le cas à Phoenix. L’absence d’un “vrai” meneur chez les Suns se voit peut-être plus que jamais. Tout comme celle d’un vrai slasheur qui peut mettre de la pression sur la raquette adverse.

Est-ce que ça signifie que les carottes sont cuites pour Phoenix ?

Le temps n’est pas encore venu de tirer de telles conclusions. Booker, Durant et (à un degré moindre) Beal ont suffisamment d’expérience en Playoffs pour pouvoir redresser la barre, au moins sur un match. Et on a vu la saison dernière que Book et KD (contre Denver) pouvaient prendre feu au tir à tout moment pour relancer une série. Mais les Suns n’ont plus le droit à l’erreur. Et on sait que les Wolves ne baisseront pas d’intensité.

“Je pourrais faire un speech pour expliquer comment remonter un définit de 0-2. Mais au final, il faut surtout respecter le plan de jeu mis en place, jouer dur, et essayer de prendre cette victoire.” – KD

Alors, plutôt 2-1 ou 0-3 après le match de cette nuit (4h30) ?