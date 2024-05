NBA Top 5 : Opi Toppin se croit au concours de dunk

Deux petits matchs cette nuit, mais deux bagarres de Playoffs, et un beau top 5 qui sort à peine du four. Chocolatine dans la main droite, café dans la main gauche, et la NBA pour vous divertir en ce bon mardi matin. Musique maestro.

Anthony Edwards défie la gravité, reste dans les airs, absorbe un petit contact, et marque quand même. Peut-être qu’Anthony Edwards confond la NBA avec son match de quidditch du dimanche, on sait pas hein. Anthony Edwige.

Encore une action collective stylée de la part des Timberwolves ponctuée par un gros dunk de Jaden McDaniels. Ils boivent la pression et les champions en titre comme du petit lait. Jaden JackDaniel.

Avez vous déjà vu…Isaiah Hartenstein (1 trois-points marqué depuis 1295), balancer une ogive depuis sa partie du terrain en Playoffs ? Maintenant, oui.

Aaron Nesmith en mode méchant méchant pour ôter la vie de Mitchell Robinson sur un poster VIOLENT. Que du sale, le monde est méchant.

Obi Toppin ? Un… Rider ? En Playoffs ? À l’extérieur ? Avec cinq points de retard ? Cet homme est fou. En s’appelant Obi, il fallait s’y attendre. Big Flow et Obi, ça sonne bien.