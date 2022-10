La pré-saison se poursuit et la NBA nous offre son traditionnel Top 5 matinal avec les meilleures actions de la nuit. On se mate tout ça ? Let’s go !

Jordan McLaughlin avec un peu de réussite au buzzer pour les Wolves. 100% de ceux qui ont réussi ont tenté, c’est ça le dicton non ?

Derrick Rose enrhume toute la défense de Detroit en une passe. Le retour en forme qui donne le sourire.

Ce diable de Jordan McLaughlin est encore dans les bons coups et il envoie Nathan Knight écrabouiller un Dru Smith qui n’avait rien demandé à personne.

Alex Caruso claque le spin move face aux Pelicans. En vrai, l’homme au bandeau nous avait sacrément manqué.

Obi Toppin claque du moulin à vent dès la pré-saison, le Madison Square Garden rimera encore avec showtime cette saison.