30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction de New Orleans pour décortiquer les Pelicans !

La chaine YouTube de TrashTalk, c’est par ici !

Oh la hype, qu’elle est folle cette hype en Louisiane, après une (fin de) saison 2021-22 en tous points satisfaisante du côté de la Nouvelle Orleans. La petite franchise qui monte avait atteint les Playoffs après un play-in tournament maitrisé face aux Spurs et aux Clippers, et s’y était incliné avec les honneurs face aux futurs rien du tout de Phoenix. Cette saison ? Tout le monde est de retour, du vétéran golgoth Valanciunas au leader Brandon Ingram, en passant par le dernier arrivé C.J. McCollum ou les jeunes pousses Herb Jones ou Trey Murphy III. Jose Alvarado passera de temps en temps pour braquer quelques attaquants, Devonte’ Graham garde cette petite flamme en lui et, roulement de tambour, Zion Williamson est de retour pour écraser des familles entières. Vous en avez assez ? Parce qu’on pourrait aussi rajouter que toute cette bande de dégénérés – mis à part peut-être le Lituanien de la bande et un C.J. dans son prime – n’est encore qu’à 40% de son téléchargement, avec un âge moyen à concourir parmi les classes d’UNSS de ta région et une dynamique fort dynamique insufflée par un Willie Green déjà adoubé par ses ouailles. Pour le reste ? Y’a qu’à cliquer sur play, simple, basique.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 des Pelicans de New Orleans. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !