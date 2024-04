Pour parler, y’a du monde. Mais pour shooter, est-ce que vous êtes aussi forts que ça ? Chez TrashTalk, on veut en avoir le coeur net. Et pour ça, on a décidé de mettre en place un jeu-concours exceptionnel avec Decathlon ! Attention, gâchettes rouillées s’abstenir…

Vous l’avez certainement vu, il y a quelques semaines nous avons testé la toute nouvelle application de shooting de Decathlon.

Un petit bijou de technologie, qui permet à chacun de progresser sur son panier ou de défier ses potes dans différents exercices de tirs.

Cependant, après avoir testé la bête entre Bibi et Alex, on s’est dit qu’il fallait rendre le délire encore plus convivial et… challengeant !

Du coup, en partenariat avec les potos de Decathlon, on a décidé de lancer le jeu-concours suivant :

⭐️ JEU CONCOURS : QUI VEUT NOUS DÉFIER AU SHOOT… ET FINIR SUR YOUTUBE ?! 🤩⭐️

Qui sait VRAIMENT shooter ici ?!? 😏🔥

Avec @Decathlon, on met en place un jeu concours exceptionnel : on t’invite TOI ET TON +1 à nous défier pendant TOUTE une journée VIP !! 😱🏀

POUR PARTICIPER :… pic.twitter.com/RG2soLsTOP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2024

Le concept est très simple : si vous êtes tiré(e) au sort, TrashTalk vous invite chez Decathlon pour tester l’appli et défier Bastien et Alex au tir !

Ne vous inquiétez pas, comme on va le détailler plus bas dans cet article le déplacement est pris en charge par nos soins.

Tout ce qu’il vous faut ? C’est avoir la journée du vendredi 17 mai disponible, et que votre poignet soit prêt pour de belles sessions de tirs !

Vous pouvez donc dores et déjà participer au jeu-concours, en respectant la méthode de participation indiquée dans le tweet ci-dessus et en rappel ci-dessous.

# QUELLES SONT LES RÈGLES DU JEU ?

Ce jeu-concours TrashTalk x Decathlon a lieu sur Twitter / X et n’a que 4 règles très simples à suivre :

Avoir un compte X / Twitter

Liker le post

Retweeter le post

Tagger un pote avec qui vous voulez froisser Bastien et Alex au tir

Si vous respectez ces 4 règles, vous serez peut-être tiré(e) au sort pour passer la journée à envoyer de la belle brique en belle compagnie !

# QUE REMPORTE LE VAINQUEUR DE CE JEU-CONCOURS ?

Le vainqueur de ce jeu-concours va pouvoir flex auprès de ses potes, car voici le lot qui sera offert :

Le vainqueur invite la personne de son choix pour vivre cette journée à 2

Déplacement en train (aller-retour) jusqu’au Kipstadium de Tourcoing

Journée passée avec Bastien, Alex et Léonce en mode VIP (fooding inclus)

Test de l’application Decathlon et challenges au tir pour savoir qui sait le mieux shooter

Membre de la vidéo testing qui finira sur la chaîne YouTube de TrashTalk

Et d’autres surprises à venir…

Autant vous dire qu’il s’agit ici d’un jeu-concours jamais vu ni fait auparavant, et qu’on est déjà en train de s’échauffer pour le 17 mai !

Important : la journée de rencontre et de test ayant lieu à Tourcoing, les participants au jeu-concours doivent être obligatoirement résidents en France métropolitaine.

# JE PEUX PARTICIPER AU JEU-CONCOURS JUSQU’À QUAND ?

Lancement du jeu-concours : jeudi 25 avril 2024 à 19h00.

Fermeture du jeu-concours : mercredi 1er mai 2024 à 19h00.

# QUE DOIS-JE SAVOIR DE PLUS ?

Attention, nous ne sommes pas responsables des conséquences si vous vous faites mitrailler par Alex à mi-distance.

Il est également important de rappeler que la journée du vendredi 17 mai est fixée, donc il faut évidemment être disponible à 2 ce jour-là !

Sinon rien à ajouter, on va se marrer donc c’est l’occasion en or de passer une journée unique ensemble.

# COMMENT LE VAINQUEUR EST-IL DÉTERMINÉ ?

Une fois le jeu-concours fermé, un tirage au sort aura lieu dans la foulée pour annoncer publiquement le vainqueur.

Le vainqueur sera alors contacté en privé par TrashTalk afin de mettre en place la logistique de déplacement.

Qui veut nous dévoiler son plus beau follow through au shoot ? Qui a envie de finir sur YouTube en nous lavant au tir, comme il se doit ? Parmi vous, quelqu’un va entrer dans la légende du YouTube game… mais est-ce que ce sera vous ? En place pour le jeu-concours !