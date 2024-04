Sidy Cissoko : “Être sur un terrain NBA est un rêve, je profite de chaque instant”

Invité exceptionnel de NBA Extra sur BeIN Sports ce jeudi midi, Sidy Cissoko s’est confié sur sa première saison en NBA et en G League, entre les Spurs d’Austin et de San Antonio. Un quotidien très sportif, marqué par les déplacements très réguliers entre les effectifs, mais qui laisse au jeune français l’envie de plus.

Drafté par les Spurs en 44e position de la Draft 2023, Sidy Cissoko n’est pas le français qui a fait le plus parler du côté de San Antonio. Derrière Victor Wembanyama, il a pourtant progressé en défense, notamment grâce à ses passages fréquents à Austin, la franchise de G League des Spurs. Il a notamment pu y prendre le temps de soigner sa blessure à la cheville, contractée pendant l’hiver.

Austin, c’est sans doute l’endroit que Sidy retiendra de cette première saison en NBA. L’opportunité de jouer, de faire maturer ses qualités avant de les mettre à profit sous les ordres de Gregg Popovich. Même si, au début, le fait d’être envoyé en G League n’a pas forcément été bien accepté.

Bien sûr, d’Austin à San Antonio, beaucoup de choses changent, à commencer par les attentes, mais aussi l’ambiance. Dans l’atmosphère parfois survoltée du Frost Bank Center, Sidy estime avoir montré à Gregg Popovich qu’il a progressé, notamment en défense.

“L’ambiance, c’est un truc de ouf. Plein de personnes m’attendaient au tournant, et me disaient d’être patient. Gregg Popovich a été le premier à me le dire, que j’aurai ma chance, et je l’ai eu, et je pense que j’ai fait un bon travail. Être sur un terrain NBA, c’est un rêve, je profite chaque instant, je me donne à fond et comme dit Popovich, ça commence par la défense.”