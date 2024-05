Les Clippers veulent prolonger Tyronn Lue

Malgré la nouvelle élimination des Los Angeles Clippers au premier tour des Playoffs, le front-office de la franchise serait enclin à proposer une prolongation de contrat à Tyronn Lue, sur le banc depuis la saison 2020-21. Bonne idée ?

Si les quatre dernières saisons des Clippers sont loin d’être satisfaisantes, difficile de jeter la pierre à Tyronn Lue. L’ancien coach des Cleveland Cavaliers, champion en 2016, a été forcé de se débrouiller avec une montagne de blessures en tout genre, dont un nouveau problème au genou de Kawhi Leonard cette année. Si les résultats sont en-dessous des attentes, Lue affiche tout de même 184 victoires pour 134 défaites en saison régulière depuis sa prise de fonction, soit le sixième bilan de toute la NBA sur la période.

Les relations entre Steve Ballmer, le propriétaire de la franchise, et son technicien apparaissent plutôt bonnes malgré les déceptions, et le principal intéressé ne se voit pas déménager tout de suite :

“C’est ici que je veux être et j’espère qu’ils {la direction, ndlr} sont du même avis (…) Le fait d’avoir une bonne relation avec le propriétaire, avec le front office, c’est génial. C’est pour ça que j’aimerais être ici à long terme.” – Tyronn Lue

Selon les informations rapportées entre autres par Adrian Wojnarowski, l’homme aux 348 rencontres sur le banc des Clippers, serait courtisé de près ou de loin par plusieurs franchises, dont les Los Angeles Lakers. Mais Lue a réaffirmé en conférence de presse la nuit dernière son souhait de continuer dans la franchise.

The Clippers plan to pursue an extension with head coach Tyronn Lue, sources confirm to The Athletic.

And team sources say Los Angeles plans to block other teams from speaking with Lue for head coaching vacancies.

— The Athletic (@TheAthletic) May 4, 2024

Les Los Angeles Clippers abordent l’été avec un tas de grosses question, les situations Paul George et James Harden en tête. À l’aube d’un grand déménagement, l’été sera riche mais le Lue devrait rester dans la bergerie californienne.

Source texte : ESPN