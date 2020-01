Tyronn Lue aimerait encore coacher les Cavs : ah bon, il voulait pas plutôt parler des Lakers ?

Tyronn Lue, dont vous avez peut-être déjà entendu parler (en bien ou en mal), le secrétaire de Doc Rivers chez les Clippers, s’est exprimé pour la première fois depuis son licenciement des Cavs. L’ancien head coach du King a le seum et il voudrait apparemment retrouver LeBron Cleveland.

L’interview qu’attendait Allen Iverson depuis octobre 2018 est enfin sortie. Coach Lue – pardon assistant coach Lue -, a laissé Joe Vardon de The Athletic lui poser quelques questions sur son passé dans l’Ohio, en particulier sur sa fin de parcours là-bas, en commençant par une pépite : croit-il mériter sa mise à la porte ?

« Je ne pense pas que ça aurait dû arriver. Quand c’est arrivé, j’ai juste un peu… Ça a tout remis en perspective. Il faut continuer de travailler, c’est un business et il faut l’accepter. […] C’était dur. Gagner le premier titre de l’histoire de la ville puis atteindre les Finales à deux reprises et être viré au bout de six matchs [lors de la saison régulière suivante, ndlr], c’est dur à avaler. Tu commences à réfléchir à ce que tu aurais pu faire différemment ou si cela allait arriver quoi qu’il arrive. […] On ne voit pas souvent un coach atteindre trois fois les Finales et gagner un titre, se faire virer au bout de six matchs. C’est sûrement du jamais vu. »

On comprend qu’il ait un peu le seum, six matchs ça parait peu. Mais il y a deux écoles sur la question : il y a ceux qui avancent les mêmes arguments que Ty Lue (un titre en trois Finales NBA, c’est louable), et ceux qui pensent que LeBron était coach pendant que Tyronn lavait les maillots. Quelle que soit votre position dans ce débat, on se permet de rappeler que les six matchs dont il parle étaient des défaites (-12,8 points en moyenne pour l’anecdote) et on vous propose de passer sans plus attendre à la suite. Voici sa réponse quand on lui demande s’il souhaiterait encore être sur le banc des Cavs, à tirer la gueule avec Kevin Love :

« Oui. Ce que j’ai essayé de construire là-bas, je pense que la culture que j’ai essayé d’implanter… Je pensais qu’on pouvait le faire ensemble. Koby [Altman, ndlr] était un jeune general manager, j’étais un jeune coach, avec des joueurs jeunes. »

Alors pour rappel c’est justement en raison de désaccords avec le management à propos des saisons post-King à venir que Tyronn Lue s’était fait remercier (ça plus le début de campagne en 0-6 qui n’a évidemment pas aidé). Mais surtout, vous n’aurez pas oublié que Tyronn n’est pas passé loin de devenir head coach sur les plages de Los Angeles cet été. Il n’a probablement pas encore vu que ses voisins étaient premiers à l’Ouest, les Cavs 13ème à l’Est, ou peut-être préfère-t-il vraiment Larry Nance Jr. à Anthony Davis. Parce que si on avait été lui, on aurait clairement dit les Lakers.

Bon bah apparemment Tyronn Lue souhaiterait s’embourber dans le bordel que sont les Cavs cette saison alors qu’il avait la chance de retrouver LeBron cet été. Il n’y a sûrement pas que nous que ça surprend un chouïa mais on va faire comme si on n’avait rien entendu et lui souhaiter une bonne continuation sous les ordres du Doc.

Source texte : The Athletic