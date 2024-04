“Virez Darvin Ham !” : le coach dans le viseur des fans des Lakers

Et 1, et 2, et 3-0 ! Les Lakers ont encore perdu face aux Nuggets cette nuit, leur… onzième défaite consécutive contre Denver et leur troisième dans cette série du premier tour des Playoffs. C’en est trop pour les fans des Lakers, certains d’entre eux demandant le renvoi de Darvin Ham.

“Virez Darvin ! Virez Darvin !”

Dans les derniers instants du Game 3 entre Denver et Los Angeles à la Crypto.com Arena, certains fans des Lakers n’ont pas hésité à exprimer leur frustration, notamment envers le coach des Purple & Gold. Au milieu des sifflets pour D’Angelo Russell (0 point à 0/7 au tir), Darvin Ham a eu les oreilles qui sifflent quand il a entendu plusieurs supporters californiens demander son licenciement.

Frustration is being voiced in L.A. towards Darvin Ham.

Des chants qui sont tombés peu après les déclarations d’Anthony Davis, qui a dit publiquement après le Game 2 : “Il y a des moments où on ne sait pas ce qu’on fait, des deux côtés du terrain.”

Ces propos n’ont pas vraiment été appréciés dans le camp Lakers, que ce soit par Darvin Ham ou par les dirigeants de la franchise. Mais ils démontrent le malaise entourant l’équipe de Los Angeles, incapable de rester solide pendant 48 minutes et archi-dominée par Denver au niveau de l’exécution dans les moments importants. Cela fait trois fois de suite que les Angelinos ont laissé échapper une avance de minimum 10 points pour finalement s’incliner. Alors forcément, le coach en prend pour son grade.

Y’en a pour tout le monde, LeBron inclus. Darvin Ham inclus. Austin Reaves et Rui Hachimura inclus. AD inclus. Gabe, Taurean, Hayes, tout le monde.

D’Angelo est la cible facile et logique car il a été zéro pointé, mais c’est toute l’équipe qui quit. C’est démoralisant au…

Ce n’est pas la première fois que Darvin Ham est au cœur des critiques à Los Angeles. Déjà au cours de la saison régulière, sa place semblait menacée quand il galérait à trouver les bonnes rotations, provoquant la frustration de plusieurs joueurs dans le vestiaire. Ham a ensuite su redresser la barre, notamment en intégrant Rui Hachimura (à la place de Taurean Prince) dans le cinq majeur à partir de début février. Un changement payant, car il a permis aux Lakers de trouver un meilleur équilibre et de terminer la régulière sur une grosse dynamique.

Problème : Los Angeles est tombé sur Denver au premier tour des Playoffs, une équipe contre laquelle la marge d’erreur est très très réduite. LeBron James l’a dit lui-même, il faut quasiment être parfait pour pouvoir battre ces Nuggets. Et les Lakers sont bien loin de la perfection aujourd’hui.

Cette nuit encore, dans le Game 3, Los Angeles était bien entré dans le match, profitant notamment d’opportunités en transition pour scorer ainsi que des fautes sur Nikola Jokic pour attaquer la peinture. Mais au fur et à mesure du match, on a vu les limites des Lakers sur demi-terrain, avec des joueurs en galère pour trouver de vraies solutions. On a vu des Lakers particulièrement prendre l’eau – des deux côtés du parquet – dans le troisième quart-temps (34-22), dépassés par l’exécution redoutable des Nuggets. Los Angeles n’a pas réussi non plus à trouver les bonnes combinaisons pour profiter des minutes sans Jokic, et l’écart n’a cessé de se creuser.

As soon as the Nuggets got their stuff together and started playing decent basketball, this game was over. This Lakers team just doesn't have the level of execution or mental fortitude needed to have the kind of resiliency needed to beat Denver even once

Si Darvin Ham n’est pas le seul responsable dans tout ça, on attend d’un coach qu’il trouve le moyen d’arrêter l’hémorragie pour retourner le momentum en faveur de son équipe. Là-dessus, c’est un échec cuisant pour le coach. Résultat, ça fait 3-0 Denver, avec un deuxième sweep consécutif en ligne de mire.

Darvin Ham survivra-t-il à ce nouvel échec ? Pas sûr.

