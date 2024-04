Le frère de Nikola Jokic frappe un fan lors de Nuggets – Lakers, la NBA enquête

Alors que Jamal Murray a crucifié les Lakers au buzzer la nuit dernière, les choses se sont emballées au terme du Game 2 à Denver. L’un des frères de Nikola Jokic a frappé un fan, poussant la NBA à ouvrir une enquête.

La scène a été filmée par téléphone, et on voit clairement Strahinja Jokic placer une droite dans la mâchoire du fan en question.

Oulah… la NBA va lancer une investigation sur cet incident entre un des frères de Nikola Jokic et un fan des Lakers…? pic.twitter.com/N5hn5bvmJi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2024

On ne sait pas ce qui a provoqué ce coup de sang, c’est sans doute ce que la NBA va essayer de déterminer dans son enquête. L’altercation n’est ensuite pas allée plus loin.

Depuis l’ascension de Nikola Jokic vers les sommets NBA, ses deux frères Strahinja et Nemanja font partie du paysage et malheureusement, ils se font parfois remarquer pour les mauvaises raisons. Ce n’est en effet pas la première fois que les Jokic Brothers sont impliqués dans ce genre de séquence. On se rappelle notamment de cette scène où les frangins de Nikola voulaient en découdre avec des joueurs de Phoenix après une altercation sur le parquet. On se rappelle aussi de l’épisode avec les frérots Morris, quand Strahinja et Nemanja ont créé un compte Twitter exprès pour alimenter le beef. The Athletic rappelle aussi que Strahinja Jokic avait été arrêté en 2019 pour violences domestiques.

La NBA va prendre tout ça en compte et déterminer si des sanctions sont nécessaires (interdiction de salle par exemple). Mais que les fans des Lakers n’espèrent pas trop, car cela ne va pas empêcher Nikola Jokic de rester sur le parquet pour continuer à terroriser Los Angeles…

Je propose 5 matchs de suspension minimum. Jokic connaît ses frères et sait de quoi ils sont capables. Étant donné qu’il les invite sûrement à chaque fois c’est SA responsabilité.

5 matchs, minimum. https://t.co/FpMyr2Rx6A

— Nass TrashTalk (@nass__34) April 23, 2024

