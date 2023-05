N’évoluant pas dans la même conférence, les Nuggets et le Heat se rencontrent habituellement que deux fois dans une saison, et n’ont jamais eu le loisir de s’affronter en Finales NBA avant cette année. Cela ne laisse pas beaucoup de possibilités pour créer une rivalité, mais il existe un petit historique entre les deux équipes. Avec Nikola Jokic comme acteur principal.

Nous sommes le 8 novembre 2021.

Ce jour-là, les Nuggets accueillent le Heat à Denver pour un match opposant deux équipes au bilan similaire (6-3). Denver domine la rencontre et mène tranquillement de 17 points à trois minutes de la fin. Bref, y’a plus grand-chose à voir. En tout cas c’est ce qu’on croit.

Après un stop défensif sur le pivot de Miami Bam Adebayo, Nikola Jokic part en transition. Il est stoppé net par une faute assez grossière de Markieff Morris, qui met un coup dans les côtes du Joker. Cela stoppe le jeu. Sauf que c’est spécifiquement à ce moment-là que tout va s’emballer.

Jokic n’apprécie pas du tout la faute de Morris, et décide de se venger dans la foulée. Il s’élance vers le joueur du Heat puis lui inflige un violent coup d’épaule dans le dos alors que ce dernier regarde ailleurs. “OH NO !” s’exclame le commentateur des Nuggets, bien conscient que le MVP vient de péter les plombs.

Forcément, plusieurs joueurs de Miami se ruent vers le Joker, rapidement défendu par ses coéquipiers et son coach Michael Malone. Jimmy Butler – furieux – donne même rendez-vous dans le vestiaire à Nikola pour régler ça en mode street fight. Au bout de quelques minutes et grâce à l’intervention des arbitres, les esprits se calment mais l’état de Morris inquiète. Alors que Jokic a retrouvé son banc, Markieff – touché à la nuque – reste assez longtemps au sol et la civière est même de sortie.

“Le bousculer comme ça dans le dos, c’est une action très dangereuse, un dirty play. C’était complètement déplacé” dira le coach du Heat Erik Spoelstra après le match. “Je voulais juste me protéger, même je n’aurais pas dû répondre comme ça” répondra Jokic.

Markieff Morris finit par se relever de lui-même. Il quitte tout de même la rencontre, non seulement parce qu’il a pris un gros coup derrière la tête mais aussi parce que sa grosse faute est synonyme d’expulsion. Il prendra également 50 000 dollars d’amende de la NBA. Quant au Joker, il est bien évidemment exclu aussi, et écopera d’un match de suspension pour son très mauvais geste.

The Heat players wanted to have some words with Jokic outside the Nuggets locker room. 😨

(IG/aaronontiveroz) pic.twitter.com/5h1jENIYpn

— theScore (@theScore) November 9, 2021

Au moment de revenir aux vestiaires, les joueurs de Miami comptent bien dire deux mots à Nikola Jokic, mais le manager général du Heat Andy Elisburg fait en sorte que les choses ne s’enveniment pas. Par contre, ce dernier ne peut rien faire pour empêcher Markieff Morris et son frère de s’embrouiller avec les frangins Jokic sur Twitter après l’incident.

Marcus Morris prend effectivement la défense de Markieff sur l’oiseau bleu, condamnant le geste violent du Joker. Il n’en faut pas plus pour que les Jokic Brothers répondent, eux qui créent un compte Twitter spécialement pour l’occasion. Ils soulignent que le premier mauvais geste dans l’histoire a été réalisé par Morris, et qu’ils sont prêts à passer à l’étape supérieure s’il le faut.

The Jokic brothers made a Twitter account just to respond to Marcus Morris 👀 (h/t @msinger) pic.twitter.com/S5pnSjfytS

— Overtime (@overtime) November 9, 2021

Finalement, le beef entre les deux camps n’ira pas plus loin. Et Markieff Morris, qui a raté pas moins de quatre mois de compétition après cet incident, n’est plus à Miami aujourd’hui. Chapitre fermé donc.

Néanmoins, quelque chose nous dit que les hommes d’Erik Spoelstra qui étaient sur place ce jour-là n’ont pas oublié cet épisode. Cela pourrait bien raviver quelques tensions lors des Finales 2023…

“P**sy ass sh*t! Bring that sh*t! Bring yo ass to the back!” – Jimmy Butler

Nuggets-Heat for a whole series🔥🔥

pic.twitter.com/OGEz6Pwdvg

— Complex Sports (@ComplexSports) May 30, 2023