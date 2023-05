Comme avant chaque série de Playoffs, les membres de la rédaction de TrashTalk se mouillent en donnant leur pronostic. Et les Finales NBA 2023 entre Denver et Miami ne font évidemment pas exception à la règle. Plutôt Jokic et sa bande ? Plutôt Jimmy Butler et ses potes ? On vous laisse découvrir ça.

Nico M

Nuggets versus Heat, pas forcément l’affiche qu’on attendait pour les Finales NBA mais une très belle affiche pour les puristes du basket. Deux équipes très solides collectivement, un joli duel de coachs, deux monstres en Nikola Jokic et Jimmy Butler, avec de très bons éléments derrière eux… bref ça promet une série passionnante. Le cœur dit Miami ici, mais la tête dit Denver. Pourquoi les Nuggets ? Parce que le Joker est inarrêtable, parce que Jamal Murray joue peut-être le meilleur basket de sa carrière, parce que la machine est trop bien rodée, parce qu’ils sont très réguliers, parce qu’ils ont l’avantage du terrain, parce qu’ils sont reposés… ça vous suffit comme arguments ? Alors bien sûr, le Heat de Butler ne doit jamais être sous-estimé et Miami trouve toujours un moyen de sortir ses adversaires de leur zone de confort. Et c’est pour cela que la série s’annonce compétitive malgré le statut de grand favori de Denver. Mais au final, je vote Nuggets in six, en espérant avoir tort. Nuggets 4, Heat 2.

Giovanni

Quelle finale incroyable. Une finale inédite, et selon moi il n’existe aucun scénario dans lequel il ne se passe pas une DINGUERIE en finale. Ma dinguerie à moi ? La victoire finale du… Heat, bang bang, car jusqu’au bout cette saison 2022-23 va nous réserver des surprises. Jusqu’à nouvel ordre les Nuggets sont – encore – considérés comme une équipe qui peut manquer de jus au plus mauvais moment et le Heat possède cette étiquette de team de hustlers, de briseurs de rêve, portés par un mâle ultime et toute une bande de plombiers chauffagistes qui vous empêchent un adversaire de dormir. Vous m’voyez venir ? Comme par hasard Nikola Jokic va trouver à qui parler, ce qui devait arriver arriva, comme par hasard la Dolce Vita offensive de Denver va être mise à mal par la tenaille floridienne. Jimmy Butler MVP des Finales, ça vous dit ? Allez, Miami 4, Denver 2.

Alex T

Les Nuggets contre le Heat, l’affiche que presque personne n’attendait mais nous y voilà. Rien de bien illogique si on regarde ces Playoffs 2023. Clairement, les deux équipes les plus impressionnantes parmi les 16. Qui remportera cette série ? J’ai beaucoup de mal à parier contre le Heat car, ils ont déjà réalisé trois upsets et ils ont montré un mental énorme pour remporter le Game 7 à Boston alors que tout le monde les voyait morts. Malgré tout, je pense que Denver a toutes les cartes en main pour finir le boulot. Un Nikola Jokic au sommet de son art, un collectif complet et en forme, une dynamique du tonnerre, invincible à domicile et avec l’avantage du terrain. Cela fait beaucoup et on verra si Miami est capable de me faire mentir une fois de plus. Quoi qu’il arrive, on devrait avoir une série compétitive et animée. Il est l’heure pour les Rocheuses d’avoir une première bannière. Nuggets 4, Heat 2.

Nico V

Des Finales NBA qui donnent le smile. Deux équipes qui ont durement bataillé depuis plusieurs années, qui ont eu tantôt le sourire, tantôt les larmes après de frustrants échecs. On aimerait presque qu’il y ait deux champions tiens. Le Heat a l’avantage clair du rythme, mais le désavantage tout aussi criant de la fatigue. Il faudra livrer une dure bataille à Denver, dans un environnement moins favorable (altitude) que partout ailleurs en NBA. Nikola Jokic et sa bande paraissent favoris, mais attention à ne pas enterrer Miami trop vite. Une équipe de chiens qui ne lâche jamais rien, qui a giflé les deux meilleures équipes de l’Est au culot et surtout au courage. La clé ? le Joker, bien sûr. Il faudra l’empêcher de dérouler, tout en gardant des forces pour attaquer. Je vois tout cela très serré au final, avec une victoire des Nuggets, mais sur le fil à Denver. Nuggets 4, Heat 3.

Loan

Mon bracket est fichu depuis le play-in. Chez moi, le Heat était en vacances une semaine après la fin de saison régulière et Denver se faisait éliminer par la nouvelle unité d’élite des Suns. Mes paris partent vite dans la poubelle, mais faites que ces Finales arrivent vite aussi parce que l’affiche me donne plus qu’envie. D’un côté, les Nuggets qui n’ont toujours pas perdu sur leur parquet depuis le début de ces Playoffs et de l’autre, le Heat qui est en pleine confiance malgré que Boston ait failli écrire l’histoire avec un Game 7 inattendu. La ligne arrière de Mile High City va avoir du boulot en défense pour bloquer toutes les armes de Miami. Dans la raquette, l’avantage reste dans le Colorado parce que bon, Nikola Jokic n’a pas été élu MVP deux saisons de suite pour rien. Enfin, sur une confrontation, la lucidité va être essentielle donc la fraîcheur physique des Nuggets va payer à un moment donné lors de cette série. Avec le graal à aller chercher, il est possible que Nikola Jokic court plus vite que Jimmy Butler lors des derniers matchs de ces Finales. Denver 4, Miami 2

Gaspard

Denver – Miami, ça c’est de l’affiche inattendue, et c’en est pas moins une très belle finale. L’avantage c’est qu’on va finir par être obligé de prendre au moins une des deux franchises au sérieux. Entre le seed 8 irrégulier à souhait mais qui marche sur les boss de l’Est et le leader de l’Ouest dont on a moins parlé que les Rockets cette saison, il serait temps. Clairement, sur le papier les facteurs sont plutôt favorables aux Nuggets. Fraîcheur, sérénité, pivot serbe, avantage du terrain, tout semble rouler pour le mieux du côté de Mile High City. Un avantage pour Miami ? Heat Culture, et c’est déjà pas mal. S’il y a une chose que la NBA m’a appris, c’est d’éviter de miser contre Erik Spoelstra et Jimmy Butler, surtout quand ils sont outsiders… Mais ça voudrait dire continuer d’ignorer l’armada de Michael Malone, Jokic et Murray. Sacré dilemme, mais quand faut y aller, faut y aller. Denver 4 – Miami 3, quoi qu’il arrive le basket sera gagnant.

Clément

L’impression d’entrer dans une boulangerie et de devoir choisir entre le croissant et le pain au chocolat. Très belle affiche mais choix cornélien que de devoir choisir entre ces Nuggets au collectif bien huilé guidée par sa superstar Nikola Jokic et Jamal Murray, qui renifle toujours l’odeur du sang en Playoffs, et ce Heat qui devient seulement le deuxième 8th seed à se hisser au niveau des Finales NBA, avec Erik Spoelstra toujours aussi métronomique qui emmène 7 joueurs non draftés à ce niveau, et Jimmy Butler qui arrive en pleine forme après avoir posé tous ses RTT en saison régulière. A Denver, on est bien reposés, on a du talent à tous les postes, un collectif bien huilé et… une altitude redoutable. A Miami, on a l’expérience des grands rendez-vous et une grosse tranquillité d’esprit d’avoir déjà réalisé quelque chose de dingue. Il ne faut jamais sous-estimer les Floridiens, bien que ce soit chaque année le cas, mais l’armada de Mike Malone semble mieux équipée pour offrir aux Nuggets la première bague de leur histoire. Pour moi ça part en 7. Nuggets 4, Heat 3.

Antoine

Oh l’affiche de zinzin pour boucler les Playoffs 2023 ! Le fait d’imaginer que soit Jokic soit Butler va remporter une bague ne peut qu’enchanter n’importe quel fan de basket qui se respecte. D’un côté on retrouve un leader de l’Ouest qui a été sous-estimé toute la saison ; et de l’autre on retrouve un 8ème tout droit sorti du Play-in. La hype est assurée mais comment ça va se passer sur le terrain concrètement ? Tout risque de tourner autour de Nikola Jokic… en attaque comme en défense. On sait que Miami aime bien placer des défenses de zone par séquences mais il y a fort à parier que le Joker casse tout ça par son génie offensif. Pour ce qui est de l’attaque du Heat, attaquer le cercle et être agressif au rebond offensif risque d’être une tendance dans cette série. La défense extérieure de Denver va devoir tenir. Bon après il y a un paramètre important à prendre en compte c’est que Denver est en congé depuis une semaine et Miami ressort d’un Game 7 face aux Celtics. Avantage Denver sur pas mal de points mais en face, c’est Miami donc tout peut arriver. L’avenir ? Game 7 dans lequel Butler termine le Colorado en mettant le dagger qu’il a raté l’année dernière contre les Celtics. Denver 3, Miami 4