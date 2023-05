Tout juste élu MVP des Finales de Conférence Est, Jimmy Butler réalise une nouvelle campagne de Playoffs XXL avec le Heat. Une campagne à la hauteur de son surnom de “Playoffs Jimmy” et qui permet à Miami de participer à sa deuxième Finale NBA en quatre ans. Retour en images sur ses plus grands exploits.

C’est le compte Twitter de la NBA qui nous propose aujourd’hui une vidéo bien sympathique sur les highlights de Jimmy Butler lors de cette campagne de Playoffs 2023. Enfin “sympathique”, c’est le cas sauf si vous êtes fan des Bucks, des Knicks et des Celtics. Car toutes ces équipes ont été victimes de “Playoffs Jimmy” ces dernières semaines. Avec 28,5 points, 7 rebonds, 5,7 passes et 2,1 interceptions de moyenne, Butler prouve encore une fois qu’il est fait pour la grande scène, lui qui a notamment réalisé l’une des meilleures séries de l’histoire au premier tour face à Milwaukee, avec dans le lot une perf à 56 points pour ensuite éliminer le leader de l’Est.

À travers ses performances, son leadership, et sa façon d’insuffler de la confiance à ses coéquipiers, Jimmy permet aujourd’hui au Heat – seed #8 – de croire à l’impossible. Et en cas de titre face à Denver, on pourra inscrire son run personnel parmi les plus beaux de l’histoire.

5 minutes du meilleur de Jimmy Butler lors du 1er tour jusqu’aux Finales de Conférence Est ! #NBAFinals

Game 1 : Nuit de jeudi à vendredi, 2H30 du matin sur beIN SPORTS pic.twitter.com/74ZjcgKMyb

— NBA France (@NBAFRANCE) May 31, 2023