En remportant une nouvelle fois la Conférence Est avec le Heat, le coach de Miami Erik Spoelstra a gagné l’opportunité de participer à ses sixièmes Finales NBA en l’espace de 13 ans. La première, c’était au terme de la saison 2010-11, la saison I de l’ère Heatles qui avait pourtant démarré difficilement. Retour sur un épisode qui a solidifié la légitimité de Coach Spo à une époque où il semblait très menacé.

Avant de participer à quatre Finales NBA consécutives et de remporter deux titres de suite, le Big Three de Miami composé de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh a connu son lot de turbulences. C’était notamment le cas lors des premières semaines de la saison 2010-11, quand le Heat affichait un bilan très décevant de 9 victoires pour 8 défaites.

Cette huitième défaite en 17 rencontres, elle date du 27 novembre 2011 du côté de Dallas. Une rencontre marquée notamment par un épisode qui va beaucoup faire parler à l’époque : durant le troisième quart-temps du match, alors que le Heat est dans le dur, un Erik Spoelstra frustré décide de prendre un temps-mort pour arrêter l’hémorragie. C’est alors que LeBron James, en revenant vers son banc, percute Spo avec son épaule.

Si vous pensez que c’est un geste complètement involontaire, revoyez votre jugement. Brian Windhorst, journaliste d’ESPN qui est alors assigné par la chaîne américaine pour couvrir les Heatles sur place, est formel.

“Ce coup d’épaule, c’était clairement un message. LeBron ne fait pas ça sans vouloir envoyer un message.”

Mais quel message le King veut bien envoyer à ce moment-là ?

Au milieu du début de saison compliqué des Heatles, la place d’Erik Spoelstra semble menacée. Spo est alors un tout jeune coach qui n’est que dans sa troisième saison à la tête de l’équipe de Miami. Parmi les spécialistes et autres Hexperts, nombreux sont ceux qui doutent de sa capacité à coacher le monstre à trois têtes floridien, à résister à la pression qui accompagne son périlleux job. Et LeBron James en fait sans doute partie. Alors qu’un potentiel retour du légendaire Pat Riley sur le banc alimente les spéculations, le King fait passer son message. Probablement qu’il aimerait voir Patoche prendre les choses en main.

Après la défaite à Dallas ce jour-là, les joueurs se réunissent dans le vestiaire pour un players-only meeting, ce qui est rarement bon signe pour un coach. Mais Erik Spoelstra a bien l’intention de montrer qu’il reste l’homme de la situation.

“Le lundi suivant [le match était un samedi, NDLR.], je me demandais comment Erik Spoelstra allait réagir face à toutes les spéculations entourant son statut de coach. De toute la saison, il n’a jamais été aussi confiant qu’à ce moment-là. C’était un moment très important. Car non seulement il a montré cette confiance aux médias et donc au public, mais il l’a aussi montrée aux joueurs.” – Brian Windhorst

En ce 29 novembre 2010, Erik Spoelstra prouve qu’il a les épaules pour devenir un jour l’un des coachs les plus respectés en NBA. Soutenu à 200% par Pat Riley en cette période tourmentée, Spo conserve non seulement sa place sur le banc de Miami mais parvient surtout à trouver la bonne formule pour permettre aux Heatles de devenir la machine de guerre tant redoutée.

Si la saison 2010-11 sera marquée par d’autres périodes de tension, le Heat va remporter 21 matchs sur 22 après l’épisode du coup d’épaule. Et la suite, vous la connaissez. Une première participation en Finales NBA en 2011, la première d’une série de quatre Finales consécutives, avec deux titres de champion au final pour les Heatles.