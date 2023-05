Entraîneur du Miami Heat depuis 2008, Erik Spoelstra s’est imposé au fur et à mesure des années comme l’un des meilleurs coachs NBA. Mais celui qui possède deux bagues de champion aux doigts et qui est sur le point de participer à sa sixième finale vient peut-être de réaliser son plus bel exploit : permettre au Heat de remporter la Conférence Est en étant tête de série numéro 8.

On ne sait pas comment la Finale 2023 entre Denver et Miami va se dérouler, mais on peut déjà dire qu’Erik Spoelstra a solidifié encore un peu plus son statut de top coach NBA. En emmenant au sommet de la Conférence Est une équipe classée seulement huitième dans le bracket des Playoffs, Coach Spo a permis au Heat de marquer l’histoire puisque ce n’était arrivé qu’à une seule reprise auparavant, en 1999 avec les Knicks au terme d’une saison tronquée par un lock-out.

Milwaukee, New York, puis Boston, tous sont tombés contre la team de Spoelstra, qui a démarré son improbable parcours au play-in tournament. Personne ne voyait Miami en Finales NBA, pas même au deuxième tour, mais le Heat a déjoué les pronos encore et encore. Sans jamais avoir l’avantage du terrain, en ayant une équipe souvent moins talentueuse que l’adversaire sur le papier, et en devant faire avec les blessures de certains éléments (Tyler Herro, Victor Oladipo).

Erik Spoelstra has now led the Heat to six NBA Finals appearances since 2011.

This year is arguably his best ever run leading the No. 8 seed to a Finals for only the second time in postseason history.

“Rien n’a été facile pour nous cette année, alors on va le faire en prenant le chemin le plus difficile.”

Voilà le discours qu’a tenu Erik Spoelstra après la terrible défaite du Game 6 contre Boston l’autre jour. Beaucoup d’équipes se seraient effondrées dans une manche décisive à l’extérieur après un tel scénario, mais pas le Heat. Et ça, c’est notamment grâce à Coach Spo, qui a tout de suite garanti une victoire dans le Game 7 en conférence de presse, avec confiance et autorité.

“Le sport professionnel, parfois c’est le reflet de la vie, les choses ne vont pas toujours dans le bon sens. Vous rencontrez des obstacles mais c’est la manière avec laquelle vous répondez à ça qui compte. Parfois ça peut saper votre moral. Cela peut mettre votre équipe à genou pour une raison ou pour une autre. Avec ce groupe, cela a permis d’être encore plus solide et plus soudé.” – Erik Spoelstra

Cette campagne de Playoffs 2023, c’est une nouvelle masterclass à ajouter au CV de Spoelstra. Une masterclass à bien des niveaux. Déjà dans sa capacité à garder le groupe aussi stable mentalement et compétitif que possible, peu importe les hauts et les bas qui accompagnent un long parcours de postseason. C’est ce qui se ressent le plus souvent dans les déclarations de Coach Spo, et encore plus sur le parquet où ses gars jouent vraiment dur pour lui.

Une masterclass également dans sa capacité à maximiser l’ensemble de ses joueurs, de la superstar Jimmy Butler au dernier mec du banc. On en fait beaucoup sur ces gars non draftés (Caleb Martin, Gabe Vincent, Duncan Robinson, Max Strus…) qui contribuent fortement au succès du Heat, mais Miami a fait jouer sept mecs qui n’ont jamais été sélectionnés à la Draft lors de ces Playoffs 2023, un record NBA ! Quand il s’agit de préparer chacun de ses joueurs et de les mettre dans de bonnes conditions pour réussir, Erik Spoelstra est une référence.

Une masterclass enfin en matière tactico-technique. L’exemple le plus marquant ? L’impact de sa défense de zone dans la série face aux Celtics, souvent perturbés par le challenge défensif proposé par Coach Spo. Ce dernier a également abandonné les minutes habituellement accordées aux intérieurs Kevin Love et Cody Zeller (qui n’ont pratiquement pas joué depuis le Game 5) pour des lineups plus petits et mieux adaptés à l’adversaire. Duncan Robinson a notamment été relancé, Caleb Martin a été titularisé pour faire basculer la série, Haywood Highsmith a eu quelques minutes où il a contribué, et au final c’est passé !

Erik Spoelstra since becoming the Heat head coach in 2008:

2 NBA championships

6 Eastern Conference Finals championships

23 Playoff series wins

108 Playoff wins (5th most all time)

704 all-time wins

(did NOT blow a 3-0 lead)

(somehow has never won COTY lol)

Pour toutes ces raisons, Erik Spoelstra vient peut-être de réaliser son plus bel accomplissement en carrière.

Bien sûr, Spo a gagné deux titres en quatre Finales avec le Big Three LeBron James – Dwyane Wade – Chris Bosh lors de la période Heatles. Une période qui a apporté son lot de challenges pour Erik, d’abord critiqué lors des difficultés initiales du trio en 2010, avec toute la pression qui accompagnait le groupe de l’époque. Très jeune à ce moment-là mais soutenu à fond par Pat Riley, il devait gagner le respect de ses joueurs – notamment des stars – tout en trouvant les solutions tactiques pour maximiser ce monstre à trois têtes. Spoelstra a réussi. Mais vu l’énorme talent qu’il possédait sous la main, il n’était alors pas encore reconnu à sa juste valeur.

Bien évidemment, on n’oublie pas non plus le run magique de la bulle en 2020, qui ressemble pas mal à celui d’aujourd’hui. Là encore, Erik Spoelstra avait réussi un travail formidable pour emmener Miami à seulement deux victoires du titre. Mais c’était dans un contexte particulier qui – pour beaucoup – favorisait le Heat avec son état d’esprit presque militaire. C’était sur terrain neutre, sans désavantage du terrain pour Miami, qui n’était pas tête de série numéro 8 mais alors quatrième de l’Est.

Là, il n’y a pas grand-chose à dire. Erik Spoelstra vient de réaliser quelque chose d’immense avec son Miami Heat, et il semble difficile aujourd’hui de ne pas le considérer tout simplement comme le meilleur entraîneur NBA. Et ce même s’il n’a jamais remporté le titre de Coach de l’Année…

