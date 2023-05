On pense (on sait) tous que le talent des hauts picks de Draft permettent de renforcer une équipe et de l’emmener encore plus haut. Mais au sud de la Floride, on aime aussi les joueurs qui n’ont pas eu la chance d’être sélectionnés à leur sortie d’études. Le Heat a ainsi établi un record lors de ces Playoffs 2023, avec le plus grand nombre de joueurs non-draftés ayant joué sous le même maillot et en Playoffs depuis 56 ans.

C’est enfin fait. Miami est en Finales NBA contre Denver, après que le Heat ait mis la clim à fond dans tout Boston avec leur victoire au Game 7. Le héros de cette rencontre ? Caleb Martin et ses 26 points. Le garçon drafté en… Ah non, il n’a pas été drafté lui. Comme six autres joueurs du Heat, Monsieur Martin n’a pas connu la joie d’être appelé sur scène le jour de la Draft. Gabe Vincent, Max Strus, Caleb Martin, Duncan Robinson, Udonis Haslem, Haywood Highsmith et Omer Yurtseven : voici les sept joueurs de South Beach qui ont permis au Heat de rentrer dans l’histoire de la Ligue. En effet, personne n’a eu autant de joueurs non-sélectionnés dans son équipe en Playoffs depuis l’instauration du nouveau modèle de Draft, c’est-à-dire en 57 ans. Juste wow.

The Heat have had 7 undrafted players play this postseason.

That is the most undrafted players to play in a postseason for a team to appear in the Finals in the Modern Draft Era (since 1966-67). pic.twitter.com/qWFcSv6KkC

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 30, 2023

Sept joueurs non-draftés utilisés en post-season, et neuf en saison régulière, un beau total qui constitue la moitié d’un effectif NBA classique, voire plus. Ces garçons là ont un rêve et font tout pour l’atteindre, ils passent leurs journées dans un gymnase ou dans la salle de musculation, multiplient leur présence sur des évènements ou sur les réseaux sociaux pour se faire voir. Et Erik Spoelstra aime cette mentalité de battant et de sacrifice pour arriver à un but, un état d’esprit qui a payé du play-in tournament jusqu’à ce dernier match des Finales de Conférence Est. Le Heat est une équipe bâtie sur ce mental de guerrier, qui a également permis à Miami de devenir le second huitième seed à atteindre les Finales NBA. Prochain objectif pour ces undrafted, la bague !