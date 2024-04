Passés proches de la défaite à cause d’un Khris Middleton insensé (42 points), les Pacers ont fait front en équipe et Tyrese Haliburton a arraché la victoire au bout de la prolongation avec un floater clutch dans les derniers instants. Quel match !

Pour les stats détaillées de ce Game 3, c’est par ici que ça se passe.

Toujours privés de Giannis Antetokounmpo mais avec un Khris Middleton en tenue, les Bucks se rendent à Indianapolis pour récupérer l’avantage du terrain perdu lors du Game 2. Pour cette troisième manche, un public chauffé à blanc pour supporter son équipe et une invitée de marque avec Caitlin Clark en tribunes ! La nouvelle star de la WNBA, draftée par le Fever d’Indiana, ne regrette sûrement pas d’être venue vu l’excellent début de match réalisé par les Pacers.

“Revved it up for the first time, fans are crazy.”

Caitlin Clark on Revving Up the crowd before Game 3 🗣️ pic.twitter.com/7oR1n2vLtD

— Indiana Pacers (@Pacers) April 26, 2024

Tyrese Haliburton en maestro, Myles Turner qui donne l’exemple en termes d’agressivité, la balle tourne merveilleusement bien et ça score de tous les côtés. Obi Toppin réalise une entrée remarquée avec la seconde unit pour apporter encore un peu plus d’étincelles dans une attaque qui n’en manque pas. Pour couronner le tout, Indiana montre un visage sérieux en défense. Khris Middleton a beau jouer au héros, les Pacers se promènent sur cette entame et comptent presque 20 points d’avance au bout des 12 minutes !

Le second quart va permettre à Milwaukee de limiter la casse. Le passage en zone colmate un peu les brèches à l’arrière, et les grognards de Doc Rivers montent les crocs pour seconder Khris Middleton de l’autre côté du terrain. Touché au genou un peu plus tôt dans le match, Damian Lillard n’a pas le même rayonnement qu’aux deux premiers matchs (merci Andrew Nembhard) mais son pick and roll avec Brook Lopez permet au géant de lancer enfin sa partie au scoring. Le vieux Pat Beverley ajoute sa contribution avec une belle efficacité.

Les Pacers sont davantage bousculés mais parviennent à se donner de l’air à l’approche de la mi-temps avec la paire Turner – Haliburton encore au four et au moulin. Le meneur All-Star fait lever toute la salle sur un énorme putback dunk. +12 Indiana à la pause, c’est amplement mérité mais attention à ne pas se relâcher.

TYRESE HALIBURTON PUTBACK DUNK.

🤯🤯🤯 pic.twitter.com/qM0PxH2zra

— Indiana Pacers (@Pacers) April 26, 2024

Le retour des vestiaires permet à Damian Lillard de revenir à de meilleurs standards. Un peu plus d’adresse et même si Nembhard lui colle au short, ce dernier fait aussi des fautes un peu débiles qui offrent des lancers gratuits aux Bucks. Côté Pacers, Myles Turner continue son chantier en attaque, tout en confiance et en bons choix. Le pivot d’Indiana confirme sa belle forme du moment. Milwaukee continue son match de trainard. Les Daims font des rapprochements mais Indiana répond à chaque fois. Les verts parviennent quand même à grignoter encore un peu leur retard. Bobby Portis hausse enfin le ton en attaque, Middleton toujours précieux avec des gros shoots. L’ailier de la royauté britannique ramène les siens à -7 au buzzer. On tient notre money time.

À peine le temps de souffler que Lillard et Middleton accélèrent, Milwaukee revient à 2 points en à peine 2 minutes au début du dernier acte. Rick Carlisle appelle un temps mort, il y a péril en la demeure à Indiana. Une nouvelle bombe du parking de Dame permet même à Milwaukee de prendre le lead. Les Pacers montrent leur manque de vécu en ce début de money time, on sent les mains qui tremblent, les erreurs évitables comme ce rebond offensif gratuit laissé à Bobby Portis. Le retour en jeu de Pascal Siakam fait un bien fou à Indiana.

Si on l’a moins vu que lors des deux premiers games, le Camerounais réveille le public d’abord en allant chercher les lancers puis en scorant près du cercle pour remettre Indiana devant. C’est encore lui qui s’arrache à deux reprises au bout du money time, en allant chercher deux rebonds offensifs capitaux pour mettre les siens sur la voie du succès. Énorme money time de l’ancien Raptor.

pic.twitter.com/tV0679iTHR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2024

Milwaukee à genou ? Et non car Indiana a manqué quelques lancers qui laissent les Bucks à portée de tir et Khris Middleton ne se prive pas pour climatiser toute la salle avec un énorme tir du parking pour envoyer tout ce beau monde en overtime. C’est Khris Middleton 2021 ce soir, y’a zéro débat.

KHRIS MIDDLETON TROP TROP CLUTCH 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/8Cf3DxFrWs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2024

Cette prolongation débute en douceur mais pas pour longtemps. Middleton est encore là pour faire la dif’, quel match de sa part ! L’ailier s’offre un nouveau record en carrière en Playoffs avec 42 points ! Et dire qu’il était incertain avant le match.. Les Pacers montrent un cœur énorme pour tenir. Ils s’arrachent sur tous les ballons, vont piquer les rebonds offensifs à Milwaukee. Maladroit toute la soirée, Aaron Nesmith pense donner la victoire à son équipe avec un gros 3-points dans le corner mais qui est là pour lui répondre ? Khris Middleton évidemment ! Les Pacers oublient de faire faute et l’ailier envoie un énorme tir du parking avec l’aide de la planche. Sur un nuage le Middleton.

Indiana a encore quelques secondes sur sa dernière possession et Tyrese Haliburton envoie un floater avec la faute malgré le retour de deux défenseurs ! Clutch à souhait pour quelqu’un qui a eu du mal au shoot ce soir mais qui finit quand même en triple-double.

TYRESE HALIBURTON LE AND ONE MOOOOONSTRE !!! pic.twitter.com/V3RCkhkbVI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2024

Khris Middleton aura un dernier tir mais celui-ci ne fait que ricocher sur le cercle. Enfin Indiana peut exulter, la victoire fut dure à aller chercher mais les Pacers ont confirmé à domicile pour prendre le lead dans cette série. (2-1)