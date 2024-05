Knicks – Pacers, preview du Game 2 : Indiana veut faire douter le Madison

Sous l’oeil averti de Reggie Miller, qui commentera le match en direct depuis le Madison Square Garden (au grand plaisir de Spike Lee, sans doute), les Pacers doivent inverser cette nuit le courant dans la série qui les oppose aux Knicks. Après un match à oublier pour Tyrese Haliburton, sa performance – s’il joue – sera sûrement l’une des clés de la réussite d’Indiana.

La légende sera là, il faut éviter de la décevoir. Les Pacers auront à coeur de rendre fier Reggie Miller, et pour cela, il faut gagner. Après un Game 1 joué à fond par la bande de Rick Carlisle mais perdu en toute fin de rencontre, l’idée est reprendre l’avantage du terrain. Pour cela ? Il faudra étouffer Jalen Brunson, encore une fois stratosphérique il y a deux jours. Exploiter au maximum les temps de transition, faire courir les troupes de Tom Thibodeau. Et surtout, compter sur un Tyrese Haliburton qui – a défaut d’être mauvais – soit dans de meilleures jambes qu’au premier match. S’il peut jouer, toutefois.

Les Knicks ont eux la formule qui marche : faire confiance aux cinq gars qui commencent sur le terrain, et les laisser s’occuper de tout. Ils ont longtemps eu les Pacers droit dans les yeux, mais ont pu compter sur le public pour s’adjuger la décision finale au terme d’un money time marqué par les arrêts de jeu (temps morts, challenges) qui ont un peu cassé le rythme.

La différence pour les Pacers se jouera – vraiment – à un Haliburton près, dans une configuration identique. Plus de passes, plus de points, moins de stress, plus de victoires. Peut-être aussi sur la défense d’un Josh Hart, juste ultra important statistiquement (et même au delà des nombres) dans la réussite de son équipe. Allez, on mise ici sur une grosse partie de Pascal Siakam, leader désigné d’Indianapolis depuis le début des Playoffs.

Côté absences ? Mitchell Robinson est out, Tyrese Haliburton est questionnable, en raison de douleurs au dos. Rendez-vous à 2h pour un match de folie !