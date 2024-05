On avait quitté les Knicks sur une fin de série harassante face aux Sixers, avec un Jalen Brunson stratosphérique, un Josh Hart surhumain et un Donte DiVincenzo très clutch. Mais qu’a-t-il bien pu se passer dans ce Game 1 des Finales de Conférence ? Hum.

Un match harassant face aux Pacers, avec un Jalen Brunson stratosphérique, un Josh Hart surhumain et un Donte DiVincenzo très clutch. Décidément, ces Knicks ne respectent pas notre vigueur nocturne. Avant toute chose ? Rendons hommage à ces Pacers, qui ont joué crânement “leur” jeu, à savoir courir, shooter, shooter en courant et courir en shootant. Longtemps on a cru que la troupe de Rick Carlisle allait climatiser un Garden pourtant bouillant, et malgré la défaite beaucoup de points positifs sont à noter ce matin.

Tyrese Haliburton n’en fait pas partie, lui qui a commencé son match par un tir à 3-points et qu’il l’a presque… fini par la même occasion. 6 points et 8 passes au final, de la fragilité en fin de match quand ses collègues donnaient tout, bref Tyrese va mal depuis février, ce n’est pas un scoop mais en Playoffs mieux vaut avoir Tyrese Haliburtonà la mène que Thérèse Elle est bretonne. Compte tenu de cette disasterclass de l’actuel deuxième meilleur Tyrese de NBA, les Pacers ont du s’en remettre à d’autres leaders, qui ont fait leur job pour leur part. On pense notamment à Pascal Siakam et Myles Turner, et une fois de plus aux remplaçants de luxe T.J. McConnell et Obi Toppin, toujours aussi déterminants en sortie de banc. La roublardise et l’expérience de McConnell et le… toupet de Toppin, Obi Toupet, qui nous a quand même gratifié d’un rider en contre-attaque, fallait oser.

OBI TOPPIN LACHE UN RIDER EN PLEIN MATCH DE PLAYOFFS 😳😳😳 pic.twitter.com/Eg2yMvqEOs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2024



Mais si les Pacers ont très longtemps tenu le choc, portés dans le money time sur leur backcourt Nembhard / Nesmith, ce dernier également auteur d’un highlight de zinzin avec un poster sur Mitchell Robinson, les Knicks auront finalement le dernier mot grâce à une recette qui fait ses preuves depuis le début des Playoffs : résilience, Brunson dépendance et all-in sur les titulaires. 43 points pour Jalen Brunson, on reviendra évidemment sur son exceptionnelle série en cours, 24 points, 13 rebonds et 8 passes pour un Josh Hart à 48 minutes et dégoulinant d’activité, 25 pour le troisième Villanoviste Donte DiVincenzo, et au total… 118 points sur 121 inscrits par les starters de Tom Thibodeau, la spéciale.

La fin de match sera 1) marquée par le retour des Knicks dans une ambiance assez indescriptible (poke John Starks et Stephon Marbury) et 2) hachée par les coups de sifflet et autres demandes de challenge, très franchement c’était très chiant, mais très franchement ce match était tellement fou qu’on leur pardonne. Score final 121-117, et une première manche qui a un bon gros bout de reviens-y. Ce sera mercredi soir, toujours au Madison, et on a déjà très hâte.