On le sait, Tyrese Haliburton manque de jus depuis la pause du All-Star Weekend. Sauf que là ce sont les Playoffs. Sauf que là ça se voit, sauf que là les Pacers ne pâtissent. Et cette nuit, la méforme du jeune meneur d’Indiana était – encore plus – criante.

Il avait pourtant plutôt bien commencé son match. Un premier tir à 3-points, il n’y en aura qu’un autre, et le peps nécessaire pour porter l’attaque des Pacers et commencer à fatiguer (à essayer, mdr) la défense des Knicks. Puis Tyrese Haliburton a disparu, laissant T.J. McConnell être infiniment plus impactant, laissant Andrew Nembhard dans la panade, laissant ses coéquipiers se démerder, clairement, pendant que les trois extérieurs des Knicks en collaient 92 . Car Tyrese n’a pas été maladroit, ou malchanceux, Tyrese a été absent des débats, tout simplement. A tel point qu’on se demande aujourd’hui s’il est le meilleur basketteur né un 29 février (je suis né un 29 février). Plus sérieusement le bilan est triste pour Tyrese, qui va devoir passer la seconde s’il veut espérer inquiéter encore plus les Knicks…

Tyrese Haliburton sur ce Game 1 :

6 points

2/6 au tir

0/0 aux lancers

8 passes décisives

3 balles perdues cruciales

Complètement à la ramasse.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2024



Moche, très moche, mais Thérèse est-elle seulement capable de faire mieux ? De 28,6 points et 11,7 passes en novembre ou encore 21,4 points et 14 passes en décembre, TH est passé à 16,1 points et 8,9 assists en février, et il tourne pour l’instant en Playoffs à à peine 16 points de moyenne, à moins de 30% du parking au passage. Dur, très dur, et ce constat fait depuis un bail que le meneur All-Star est absolument carbonisé, peut-être parce que son corps a encaissé un peu plus de charge qu’il n’aurait du cette saison.

Les Pacers ne s’en sortiront pas face aux Knicks sans un Tyrese au top niveau. Et Tyrese Haliburton… semble loin de son top niveau. A deux doigts de leur conseiller d’arrêter les frais non ?