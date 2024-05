Pendant que sa match-up directe Tyrese Haliburton faisait une belle trace dans son slip (ça démarre fort), Jalen Brunson a enchainé avec de nouveaux travaux. Encore une perf monumentale du meneur des Knicks, en train de rentrer dans une dimension… spatiale.

Un soir de plus au bureau pour Jalen Brunson. Un “lundi” comme dirait l’autre. C’était prévu – quoique, peut-être pas à ce point-là – mais cette nuit Jalen Brunson a mis son équipe des Knicks sur ses larges épaules, et il est parti tabasser du paysan. Un peu brutale comme image mais vous l’avez, et en ce matin du 7 mai 2024 c’est donc une nouvelle perf à 40 points et plus validée par le JB, avec – plus important encore – un 1-0 Knicks qui aurait bien pu leur échapper. Sauf qu’avec l’ancien protégé de… Rick Carlisle (actuel coach des Pacers), New York semble posséder un espèce de bouclier d’invincibilité. Ouais, on en est là.

JALEN BRUNSON TAKES OVER GAME 1.

🔥 43 points

🔥 14-26 shooting

🔥 6 rebounds, 6 assists

🔥 Leads NYK to 1-0 series lead

Brunson becomes the FIRST PLAYER EVER with 40+ points and 5+ assists in 4 straight playoff games! pic.twitter.com/XN7Ou8ECon

— NBA (@NBA) May 7, 2024



Il avait enflammé, avec d’autres, le premier tour face aux Sixers et il semble donc reparti pour un… tour, après une soirée passée à faire la chanson à toute la défense d’Indiana. 43 points à 14/26 aux tirs et 14/14 au lancer, un cinquième carton offensif de suite, un quatrième consécutif à 40 points et plus, ce qui fait entrer le All-Star de New York dans un club de légendes très private, en plus d’être ce matin le meilleur marqueur de ces Playoffs.

Le run de Jalen Brunson continue.

Ses 5 derniers matchs ?

39 points

47 points

40 points

41 points

43 points

Il est extraordinaire sur ces Playoffs.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2024

Players who have scored 40+ points in 4 straight playoff games:

Jerry West

Michael Jordan

Bernard King

Jalen Brunson https://t.co/ue2rzid80k

— NBA History (@NBAHistory) May 7, 2024



Où est-ce que Jalen Brunson va bien pouvoir s’arrêter ? On parierait bien sur la barre des 50 points, tant l’ancien étudiant de Villanova semble focus et épanoui aux côtés de ses deux collègues de galère Josh Hart et Donte DiVincenzo. Franchement ? Bon courage aux Pacers, et tant qu’à faire on leur conseillerait bien d’en profiter et de prendre des photos.