Bienvenue en 1997 pour ce Game 1 entre les Knicks et le Heat, mais on nous fait signe dans l’oreillette que cette vanne a déjà été faite 152 fois depuis deux jours. Plus sérieusement ? Ce soir débute une série incroyable, entre deux équipes qui méritent clairement tout ce qui leur arrive. Aux armes, et rendez-vous à 19h.

Peut-on faire plus excitant qu’un Knicks – Heat à 19h un samedi soir ? Bon, ok, oui. Mais peut-on faire plus intéressant ? Non. Pourquoi ? Car les deux équipes sortent d’un premier tour INCROYABLE, lors duquel les pourtant favoris Cavs et Bucks ont pris une foudre mémorable. Pourquoi ? Car ces deux franchises sont drivées par deux généraux en pleine bourre. Jalen Brunson pour New York, Jimmy Butler pour Miami, deux hommes avec une brouette à la place du slibard, faut dire les termes.

L’une des questions principales à l’orée de ce Game 1 ? La présence ou non côté Knicks de… Julius Randle, ni plus ni moins que le meilleur scoreur de l’équipe cette saison, blessé à la cheville en toute fin de régulière et déjà très amoindri sur le premier tour face aux Cavs. Tout comme Quentin Grimes (épaule), le J est listé questionable pour ce soir, c’est à dire qu’on ne saura que très tard s’il est capable ou non de faire péter le short. Sa match-up avec Bam Adebayo est attendue comme l’une des clés de cette série, et si Mitchell Robinson sera là pour freiner les envies du pivot du Heat, les pions inscrits par JVLIVS font partie intégrante du projet car on rappelle que son remplaçant naturel Obi Toppin ne sait même pas dribbler.

Côté Heat tout le monde est présent sauf les deux blessés officiels Tyler Herro et Victor Oladipo, Udonis Haslem sera là pour insulter des tantes en direct du banc et la bande de Spo a probablement en tête de climatiser d’entrée le Garden. Tout ça promet dans tous les cas un Round 1 tendu comme un string de Christelle Bazooka alors rendez-vous à 19h, avec ou sans le J !