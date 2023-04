Alors celle-là, personne ne la voyait venir. Tout le monde s’attendait à un Bucks – Cavs classique entre le 1er et le 4e à l(‘Est, mais que nenni. Les Knicks et le Heat en ont décidé autrement pour créer une affiche totalement fraîche et imprévisible. Mais c’est ce qu’on adore aussi en Playoffs, être surpris.

Confrontations en saison régulière :

Knicks – Heat : 106-104

– Heat : 106-104 Heat – Knicks : 120-122

: 120-122 Heat – Knicks : 127 -120

– Knicks : 127 -120 Knicks – Heat : 101 – 92

Sur la régulière, avantage Knicks avec un 3-1 bien négocié. Ces confrontations Knicks – Heat donnent souvent des matchs serrés avec un gros money time. Ces matchs sont souvent remportés collectivement avec plusieurs joueurs entre 10 et 22 points, et seul Julius Randle a pété un câble à un moment et a lâché un 46/9 sans prévenir. Sinon, on reste dans l’esprit d’équipe en faisant briller tout le monde. Et au fil du match ça se joue à “qui à la meilleure défense” pour faire des stops. Sur la régulière, New York s’en sort mais en sera-t-il de même en Playoffs ?

Une demie totalement ouverte

Les deux franchises abordent leur demi-finale avec des dynamiques très similaires. Les deux ont gagné 4-1 en créant l’upset le plus total. Dans l’ordre chronologique, les Knicks ont défoncé les Cavaliers avec la manière. Jalen Brunson en leader clutch, Mitchell Robinson en mode Shaq devant des frêles et polis Allen et Mobley et Tom Thibodeau qui outcoach à 2000% un JB Bickerstaff totalement incapable de proposer ne serait-ce qu’un ajustement. Puis, quelques heures plus tard, la lumière de l’upset s’est tournée vers Milwaukee quand Jimmy Butler a décidé de mettre les Daims en vacances dans les bois. Le huitième sort pour la sixième fois de l’histoire le premier et arrive en surconfiance pour une demi-finale qui s’annonce très ouverte.

Cette place en finale de conf est très convoitée car elle semble accessible. Les deux coachs vont être mis à rude épreuve car, contrairement à leur premier tour, chacun va sans doute répondre à l’autre au niveau des ajustements. Le plan des Knicks devrait être simple, enfermer Jimmy Butler, seule véritable menace offensive de Miami suffisamment solide pour provoquer des prise à deux. R.J. Barrett et l’ailier fort à côté de lui devront se serrer les coudes pour l’empêcher de scorer, et on parle bien de “l’ailier-fort à côté de R.J. Barrett” car Julius Randle est très incertain pour le début de la série. Le J avait déjà commencé le premier tour diminué à la cheville, tout ça s’est aggravé au Game 5 et c’est un gros coup dur pour la Big Apple qui perd potentiellement la moitié de son duo choc en plus de Quentin Grimes. Heureusement pour la Big Apple il reste Jalen Brunson, impressionnant de calme, de sérénité et de clutchitude. Le meneur joue à un niveau de franchise player, capable de faire mal en attaque dans toutes les zones possibles. Il est un vrai créateur qui mène réellement son équipe et difficile d’imaginer Gabe Vincent ou les vieilles cannes de Kyle Lowry suivre le rythme. A ses côtés, le JB de New York aura son lot de soldats capables d’exploser à tout moment, RJ Barrett, Immanuel Quickley ou Mitchell Robinson pour ne citer qu’eux.

D’ailleurs, concernant le pivot, sa match-up avec Bam Adebayo va être très intéressante à suivre. Le pivot du Heat est bien plus épais, expérimenté et agressif que le secteur intérieur de Cleveland, Robinson va donc devoir élever son niveau pour rester au contact notamment au rebond. Côté Heat, on mise tout sur l’expérience, la culture de la gagne et de la défense, et surtout sur Sir Butler pour les emmener jusqu’en finale de conférence comme en 2022. En effet, sans Tyler Herro ni Oladipo, Buckets est le seul scoreur régulier de son équipe. Bien que Bam peut reprendre du service contre une raquette plus abordable, l’attaque de Miami reste limitée, comme durant la saison régulière. Pour épauler JB il faudra que les soldats de Spoelstra montent en température. On a vu Max Strus prendre chaud lors du play-in par exemple, et Gabe Vincent doit se réveiller pour apporter quelque chose de plus que la faillite à un de nos rédacteurs.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Knicks, Heat, dimanche 30 avril, 19h

Game 2 : Knicks, Heat, dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 mai, 1h30

Game 3 : Heat – Knicks, samedi 6 mai, 21h30

Game 4 : Heat – Knicks, dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 mai, 1h30

Game 5 : Knicks, Heat, dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 mai, horaire à déterminer*

Game 6 : Heat – Knicks, dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 mai, horaire à déterminer*

Game 7 : Knicks, Heat, dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 mai, 2h*

*Si nécessaire