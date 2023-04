En menant 3-1 contre les Bucks, le Heat peut entrer un peu plus dans l’histoire. En NBA, seulement cinq équipes ont réussi l’exploit de battre, au premier tour des Playoffs, un leader de conférence en étant classé 8e. Bientôt six avec Miami ?

Les Nuggets en 1994

Dix ans après l’inauguration des Playoffs à 16 franchises, les Nuggets deviennent la première à gagner un premier tour en étant classé 8e. Le Denver de Dikembe Mutombo renverse les SuperSonics de Gary Payton et Shawn Kemp à 63 victoires en régulière. À cette époque, le premier tour se jouait au meilleur des cinq matchs. Seattle mène 2-0 et se voit déjà en demi-finale. Seulement, sous l’impulsion de Mutombo mais aussi Reggie Williams et LaPhonso Ellis, les Nuggets remontent à 2-2. Puis dans un Game 5 intense à Seattle, les Pépites l’emportent en prolongation de quatre points avec un Bison Dele en double-double en sortie de banc (17 points, 19 rebonds), et un Dikembe aux anges après un match à 8 contres.

Les Knicks en 1999

Cette victoire est particulière. En 1999 a lieu le troisième lock-out de l’histoire de la NBA. Cela rend la saison plus courte et uniquement six victoires séparent le Heat (premier) et les Knicks (huitièmes). Côté Miami, on a Alonzo Mourning avec Pat Riley sur le banc, côté New York on a Patrick Ewing et Latrell Sprewell. Au final, la Big Apple domine la série en étant toujours un match devant malgré son statut de huitième. Victoire 3-2 au final pour NY sur un lay-up à la dernière seconde d’Allan Houston au Game 5, avant d’aller jusqu’en Finale NBA et de perdre contre les Spurs d’un jeune Tim Duncan.

Les Warriors en 2007

Première victoire 8e contre 1er dans un format au meilleur des sept matchs. Mais également une des wins les plus improbables. Les Mavs sont vice-champions en titre et reviennent en force avec le seum de 2006. Dallas termine premier de l’Ouest avec 67 victoires et un Dirk Nowitzki MVP. Face aux Warriors de Baron Davis, tout devait rouler, mais ce n’est pas si simple. Coaché par l’ancien entraîneur de Dallas Don Nelson, Golden State avait déjà sweep les Mavericks en régulière (3-0) et les match-ups individuelles étaient plus de leur côté. En Playoffs rien ne change, et les joueurs de la Baie “believe” en leur rêve pour créer l’upset le plus total. 4-2 Warriors !

Les Grizzlies en 2011

Memphis en 2011 se coltine les Spurs de Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili, et coach Gregg Popovich sur le banc. Mais Gino est diminué par une blessure au bras subie en fin de régulière. Pas vraiment une bonne nouvelle avant d’affronter les Ours version “Grit and Grind”, qui possèdent cet art de ne rien lâcher en jouant physique et agressif. Grâce à tout ça, ils réalisent l’exploit de battre San Antonio en six manches et surtout de marquer leur histoire en remportant la première série de Playoffs de leur franchise. Zach Randolph et Marc Gasol à jamais dans le cœur de la grotte de Memphis.

Les Sixers en 2012

L’année suivante, les Sixers font le coup aux Bulls. Chicago aurait dû gagner largement sur le papier, mais perd son MVP en titre Derrick Rose à cause de sa terrible blessure au genou au Game 1. Une blessure dont il ne se remettra jamais vraiment. Les Taureaux remportent certes ce premier match mais la Windy City de Joakim Noah, Luol Deng et Carlos Boozer s’effondre par la suite pour finalement perdre en six manches. C’est tout Chicago qui pleure.

Battre un premier de conférence au premier tour des Playoffs est très rare, mais pas impossible. Le Heat y est presque, à une victoire de faire tomber les Bucks, pour entrer dans l’histoire. À moins que Milwaukee ne devienne la 14e équipe à remonter un 3-1 lead.