La nuit dernière le Heat a battu les Bucks, pour la troisième fois en quatre matchs. Idem pour les Lakers face aux Grizzlies, alors que les Celtics, les Knicks, les Suns et les Nuggets mènent également 3-1 face, respectivement, aux Hawks, aux Cavs, aux Clippers et aux Wolves. Dans toute l’histoire de la NBA… seules 13 séries ont été renversées après avoir vu l’une des deux équipes mener 3-1. Une 14è cette saison ? Peut-être, ou peut-être pas, mais voici en tout cas quelques leçons d’histoire.

Il n’y a que 13 fois, dans l’histoire de la NBA, qu’une équipe a gagné sa série de Playoffs après avoir été menée 3-1. 2016 Cavs

2016 Warriors

2020 Nuggets (2 fois)

2015 Rockets

2006 Suns

2003 Pistons

1997 Heat

1995 Rockets

1981 Celtics

1979 Bullets

1970 Lakers

1968 Celtics — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2023

Les Celtics en 1968

A jamais les premiers comme le disent les boomers marseillais ou limougeauds. En 1968 les Celtics sont drivés par un trio plutôt solide composé de John Havlicek, Bill Russell et Sam Jones, des mecs au CV assez costaud parait-il. Menés 3-1 par les Sixers en finale de Conf, les C’s vont chercher en eux les ressources pour taper Philly, pourtant meilleur bilan de NBA cette saison-là, et filent vers les Finales au bout desquelles ils viendront à bout des Lakers pour aller chercher leur dixième bague, l’avant-dernière de leur incroyable dynastie du moment.

Les Lakers en 1970

Deux ans plus tard, au tour des Lakers de montrer qu’à 1-3 rien n’est impossible. Jerry West, Elgin Baylor et Wilt Chamberlain sont les leaders des Angelinos, phrase rassurante s’il en est, et en demi-finale de l’Ouest ce sont les Suns qui mènent face aux Californiens, à deux doigts de l’upset (Phoenix est quatrième de la régulière et les Lakers deuxièmes). Trois matchs plus tard les Suns sont en vacances mais cette saison Wilt and co. trouveront sur leur route, en Finales NBA, un adversaire plus terrible encore. Les Knicks de Willis Reed et Jacques Monclar Walt Frazier, champions NBA pour la deuxième année consécutive.

Les Bullets en 1979

Première info pour toi, petit bonhomme qui nous lit, la franchise NBA de Washington s’appelait les Bullets jusqu’à la fin du siècle dernier. Et à la fin des années 70, les Bullets étaient tout simplement l’une des meilleures équipes de la Ligue. Champions en 78 et finalistes NBA en 79, après avoir remonté ce fameux 3-1, transition parfaite. C’était face aux Spurs de George Gervin en finale de conférence, oui les Spurs évoluaient à l’Est, et l’équipe alors emmenée par les historiques Elvin Hayes et Wes Unseld s’imposera finalement 4-3 face aux Texans avant d’aller craquer en finale NBA face aux Sonics.

Les Celtics en 1981

On repart direction Boston, forcément plus de chances que ça tombe sur toi quand tu joues les Playoffs chaque année depuis 1560. En 1981 ? Objectif quatorzième titre pour l’historique franchise, objectif rempli mais après être passé par une Finale de Conf emplie de suspense. Les Sixers de Julius Erving menaient en effet 3-1 face aux C’s, mais cette saison là les Larry Bird, Kevin McHale et Robert Parish iront chercher très loin dans leurs ressources pour rejoindre les Rockets en finale et taper ces derniers et gratter le premier des trois titres de Boston durant l’ère Larry Legend.

Les Rockets en 1995

Les Rockets, tiens, parlons-en. Nous sommes en 1995, Michael Jordan manque à la NBA mais durant la pause MJ les Rockets en profitent. Déjà champions en 1994, les Texans montent en régime en Playoffs malgré leur sixième place à l’Ouest. En demi-finale de conférence les voilà menés 3-1 face aux Suns de Charles Barkley mais Hakeem Olajuwon et ses boys haussent le ton, rejoignent les Spurs en finale de conf puis sweepent Orlando en finale NBA. Back-to-back, mais les Fusées reviennent de loin.

Le Heat en 1997

1997, pas la période la plus faste de l’histoire du Heat, mais à l’époque les Playoffs sont un combat de catch en 7 matchs. Surtout face aux Knicks… Les Knicks qui mènent donc 3-1 face à Mayami en demi-finale de Conférence et le Heat qui se dirige vers un départ en vacances sans fracas… mais vous commencez à connaitre la chanson. Tim Hardaway et Alonzo Mourning passent la seconde et poussent jusqu’à la cinquième, pas de boîte 6 à l’époque, et au final le Heat rejoint les Bulls en finale de conférence grâce à leur victoire 4-3. Face aux Bulls en 97 ? Vous connaissez la suite.

Les Pistons en 2003

En 2003 les Pistons posent les premières pierres de leur incroyable titre glané l’année suivante. Au premier tour des Playoffs cette année-là c’est face au Magic du soliste Tracy McGrady que les Pistons déboulent… et sont rapidement menés 3-1. Richard Hamilton et Chauncey Billups vont alors flex puissance 1000 et Detroit offrir à ses fans un incroyable comeback pour l’emporter 4-3 puis aller défier les Sixers en demi et les Nets en finale de conférence. Cette dernière marche sera d’ailleurs un peu haute en 2003 avec un sweep reçu assez sèchement, mais à un ou deux moves près la course folle vers juin 2004 est lancée dans le Michigan.

Les Suns en 2006

Suns – Lakers, un classique des années 2000. Du basket offensif, Kobe esseulé à Los Angeles et l’apex ou presque du run and gin version Mike D’Antoni côté Suns. Les Lakers mènent 3-1 mais le double MVP Steve Nash porte les siens vers les demi-finales en faisant au final respecter la logique (Suns deuxièmes à l’Ouest). 4-3 Suns, les Mavs stopperont ensuite l’élan des Soleils en finale de Conf avant d’aller échouer en finale NBA face à un Dwyane Wade sur une autre planète.

Les Rockets en 2015

2015, bienvenue à la maternité, à où vient de naitre la dynastie des Warriors. A l’époque les Rockets surfent sur la vague James Harden et Dwight Howard envoie des 25/15 à tour de (gros) bras, et cette année-là les Rockets vont profiter à leur tour de la lose éternelle des… Clippers. Blake Griffin, Chris Paul et leurs copains losers mènent 3-1 face aux Texans mais vont s’écrouler et laisser Houston rejoindre les Warriors en finale de conf? Le duo de All-Stars est backé par les zinzins Trevor Ariza, Josh Smith ou Jason Terry, mais la marche suivante se nomme Golden State Warriors et on vous renvoie à la première phrase de ce paragraphe.

Les Warriors en 2016

On se rapproche de 2023 et on plonge désormais dans une année qui vous parle forcément, une année lors de laquelle on aura assisté à deux des comeback les plus fous de l’histoire contemporaine. Le premier ? Les Warriors face au Thunder, dans une série entrée dans l’histoire notamment pour le coup de pied de Draymond Green dans les bouliches de Steven Adams. Russell Westbrook et Kevin Durant portent OKC mais Steph Curry et Klay Thompson sont dans une autre galaxie, les Warriors sortent d’une saison record en 73-9 et assument leur statut en revenant de nulle part pour rejoindre les Cavs de LeBron en finale. La suite ? Elle appartient à la légende.

Les Cavs en 2016

Nous y voilà… et par quoi commencer. Les Cavs sont en finale NBA face aux Warriors, comme la saison précédente. Atlanta et Detroit ont été balayés, les Raptors ont été LeBronté, mais Golden State c’est une autre paire de manche et à 3-1 Warriors on prépare déjà les cotillons du back-to-back en Californie. Kyrie Irving est au diapason aux côtés de LeBron James, Cleveland revient à 3-3 et le money time du Game 7 part au Panthéon du basket. Shoot de Kyrie, contre de LeBron, Cleveland, this is for you. Le plus beau comeback de l’histoire des Playoffs.

Les Nuggets en 2020

2020, année avec une astérisque mais année de basket tout de même. Playoffs dans une bulle à Orlando, quand on sort on met son masque, et quand on joue Denver… on perd. Quand on joue Jamal Murray surtout, et face au Jazz le meneur des Nuggets va livrer une bataille individuelle historique. Les deux se renvoient la balle à coup de matchs à 50 pions, le Jazz mène 3-1 mais Denver a de la ressource et grignote son retard jusqu’à aller toper le Game 7 et rejoindre les demi-finales. Envoyez les Clippers, tiens tiens.

Les… Nuggets en… 2020

Même joueur joue encore, même losers perdent toujours. Tout peut arriver dans ces Playoffs un peu bizarres, dans des salles feutrées et avec des joueurs à la forme hésitante, et une fois de plus les Nuggets sont menés 3-1 dans une série. Cette fois les Clippers vont y arriver et nous offrir un magnifique derby de Los Angeles en finale de conf… oui mais non. Non car Nikola Jokic et Jamal Murray sont au sommet et vont finalement renverser le loser la vapeur pour aller servir de chair à saucisse à LeBron, AD et Gérard sur l’avant-dernière marche. Une fois ça va, deux fois c’est beau, trois fois c’est non.

13 scénarios différents, qui montrent bien qu’à 3-1 tout n’est pas encore perdu. Les Hawks, les Clippers, les Wolves, les Cavs, les Bucks ou les Grizzlies peuvent-ils le faire ? Pour au moins trois équipes de la liste ça parait compromis, pour le reste… en NBA tout est possible ?