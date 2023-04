Après la performance XXL de Jimmy Butler hier soir face aux Bucks, impossible pour nous de ne pas revenir sur ces soirs de Playoffs où les compteurs s’affolent et où les joueurs prennent feu pour pondre une ligne de stats légendaire. Installez-vous et délectez-vous de ces morceaux d’anthologie de postseason, article soutenu par les calculatrices Casio et Texas Instrument.

Il est de ces performances qui restent intemporellement dans les livres. Pour l’histoire, dans la légende. Hier soir, Jimmy Butler, en inscrivant 56 points face aux Bucks a laissé sa marque et écrit en lettres d’or son nom auprès d’autres légendes du jeu dans le grand livre des Playoffs NBA.

La reliure est usée et ce livre pèse un âne mort. Mais ouvrons-le pour nous souvenir tous ensemble des meilleures performances (en terme de points) de l’histoire des Playoffs NBA en mesurant par la même occasion l’ampleur de la performance de Jimmy Butler hier soir.

Michael Jordan – 20 avril 1986 – 63 points

C’est LA performance la plus prolifique de l’histoire dans un match de Playoffs et elle nous vient évidemment de… Michael Jordan. Remettons un peu les choses dans leur contexte, les Bulls se déplacent au TD Garden menés 1-0 par les Celtics de Larry Bird au premier tour des Playoffs, et dans une série au meilleur des 5 matchs à l’époque, Chicago ne doit pas céder. Mais après une double-prolongation et 63 pions, MJ (23 ans à l’époque…) abdique en réalisant au passage la plus grosse performance de tous les temps au scoring sur un match de Playoffs… mais en vain.

Elgin Baylor – 14 avril 1962 – 61 points

“Je vous parle d’un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître.“

Elgin Baylor a pris feu, encore un peu plus qu’à son habitude, avec 61 points inscrits, à une époque où le tir à 3points n’exi-stait pas. Imaginez un peu la performance du garçon. D’autant plus dans un match 5 de Finales NBA et dans une série égalisée à 2-2 face aux Celtics. Perf de mutant de Baylor qui permettra à son équipe de faire la bascule et de s’adjuger le titre cette année-là. 61 ans après on en parle encore, c’est vous dire. A noter que c’est la plus grosse performance au scoring dans un match de finale NBA, en attendant les 71 de Julius Randle dans un mois et demi.

Donovan Mitchell – 17 août 2020 – 57 points

Masque, confinement, journées complètes sur Netflix ou Warzone… Bref, vous vous souvenez du Covid-19 ? Et bien pendant cette période là, dans la fameuse “Bulle NBA”, Donovan Mitchell en avait profité pour, lui aussi, entrer dans l’histoire des Playoffs en claquant 57 points sur la tête de Jokic et des Nuggets. C’était au premier tour dans un contexte hyper particulier, Dono avait tapé un one-on-one historique face à Jamal Murray et la perf’ de Spida constitue encore aujourd’hui la troisième plus grosse performance de tous le temps en post-season. La série s’était toutefois terminée cruellement pour le Jazz, éliminé au match 7 face à ces même Nuggets.

Wilt Chamberlain – Charles Barkley – Michael Jordan et… Jimmy Butler : le club des 56

Remontons ces performances à 56 points en Playoffs par ordre chronologique et commençons par l’homme de tous les records, Wilt Chamberlain. L’insatiable Wilt a signé en 1962 face à Syracuse une performance… dans ses standards, mdr. Mais la performance n’aurait pas été si hallucinante si le bon Wilt n’avait pas terminé la rencontre avec 35 rebonds en plus de ses 56 points. 56-35 qui dit mieux ?

Michael Jordan, encore lui, avait signé un autre banger en inscrivant 56 points contre le Heat au premier tour de Playoffs en 1992. Année légendaire de la dynastie Bulls, Jordan écrit sa légende chez les Taureaux et s’adjuge cette saison-là son deuxième titre consécutif. Performance d’autant plus remarquable que Jordan n’avait inscrit que deux petits points à la fin du premier quart-temps.

Il existe plus de 7000 langages et autres dialectes mais ce soir là Charles Barkley avait choisi de parler de FAITS. Il inscrit lui aussi son nom dans l’histoire des Playoffs en postant 56 pions contre Golden State le 4 mai 1994. Avec déjà 38 points à la mi-temps, Barkley était tout bonnement intenable et permettra à son équipe de remporter la série du premier tour 3-0 face aux Dubs avant de se faire éliminer au tour suivant.

Jimmy Butler a donc intégré ce groupe de légendes hier soir en signant une performance hors du commun. Les Playoffs sont le parfait terrain de jeu pour reconnaitre les plus grands compétiteurs de ce sport et Jimmy B en fait définitivement partie. Le 24 avril 2023 fera date dans la grande histoire des Playoffs NBA.

Sources : House Of Highlights, The Throwback, MLG Highlights, SFF Sports et MJ23 ForEver