Hier, il a envoyé un triple double à 26 points, 10 rebonds et 13 passes. Pourtant, la défense du Heat sur Giannis Antetokounmpo a considérablement gêné le Grec, qui n’a pas pu répondre à la hauteur de ce que l’on attendait. Comme l’année dernière, les hommes de Miami utilisent l’expérience pour mettre autant que possible leur adversaire hors-jeu.

26 points, 12/22 au tir. En Playoffs. Une ligne bien jolie, franchement honorable pour n’importe quel joueur NBA… sauf pour l’élite, le gratin. Giannis Antetokounmpo en fait partie, en qualité de leader d’une équipe titrée et double MVP de saison régulière. Là où le contexte demandait à Gigi de se sublimer, il s’est plutôt heurté à une solide défense du Heat. Et le plus dommage ? C’est qu’avec Brook Lopez, complètement déchaîné en bas, ce sont les seuls Daims a avoir montré qu’ils étaient 100% concernés par la situation de leur équipe.

Allez, on sort les tablettes. Brook Lopez a fait un carton donc. Logique, car Bam Adebayo a été envoyé au mastic sur Giannis, laissant la part belle de la raquette et les mismatchs à Splash Mountain. Opération réussie car Brook Lopez peu surveillé en colle 36. Costaud, mais potentiellement loin d’un Antetokounmpo de gala, capable d’atteindre les 45/50 pions. Gêné dans sa prise de tir, souvent contesté sur les drives : ses quatre tentatives hors du cercle de non-charge se sont soldées par des échecs. Sous le panier, il a été bien sûr plus en réussite. Et c’est surtout dans son drive qu’il a été contesté, en attestent ses six pertes de balles, plus haut total individuel du match.

Comment qu’on fait alors ? Et bien… difficile à déterminer, car Giannis n’est pas le genre de profil qui a – historiquement du moins – pu avoir un take over complet à longue portée. Son record de 3-points inscrits lors d’un match de Playoffs s’arrête à 3, et dans tous les cas cela n’appartient pas à son jeu. Non, il faudra surtout travailler dans le partage du ballon et rendre la circulation de balle plus fluide qu’elle ne l’est actuellement. En jouant les possessions sur 24 secondes, les décalages vont naturellement se créer et à défaut d’ouvrir des autoroutes vers le cercle, ils permettront à Giannis d’obtenir des situations de 1 contre 1, du gâteau pour un tel monstre.

N’oublions pas que la défense sera également un facteur déterminant du Game 5. S’ils laissent Jimmy Butler prendre feu dans le premier quart, les Daims vont avoir du souci à se faire, qu’il s’agisse d’un match à domicile ou non. Pour finir, rappelons nous toujours de ce vieil adage, particulièrement vrai à l’époque des Playoffs : “L’attaque fait lever des salles, la défense fait gagner des titres“.

Comme l’impression qu’il n’y a pas de sentiment d’urgence dans l’équipe derrière Giannis. Comme si l’équipe n’avait plus faim. Si le prochain match ne réveille rien, il sera probablement temps de changer pas mal de choses pour continuer à profiter du prime de Giannis. https://t.co/88PMuP0ZCO — Bucks France 🏀🦌🇫🇷 (@BucksFR) April 25, 2023



Source : ESPN