À la surprise générale, le Heat a battu les Bucks, encore une fois, pour mener 3-1 dans la série. Malgré tout, on a l’impression que Milwaukee est ok avec ça et ne se sent pas encore en danger… Spoiler, il faut obligatoirement passer la seconde pour les champions 2021, sinon c’est vacances pour tout le monde.

Qui aurait pu prédire ce scénario pour les Bucks ? Devoir remonter un 3-1 lead lorsqu’on est en tête de sa conférence et même meilleur bilan de la Ligue au premier tour n’est pas quelque chose de fréquent. Pourtant, c’est bien la mission que Milwaukee doit désormais se taper. Les Daims étaient tout contents d’avoir récupéré Giannis Antetokounmpo qui n’avait pas joué les Game 2 et 3 et très peu au match 1… mais cela n’a pas suffi pour arrêter Jimmy Butler, qui n’a jamais aussi bien porté son surnom qu’hier soir. Pour autant, on ne sent pas un sentiment de révolte chez les gars du Wisconsin, comme s’ils laissaient transparaître un message du style “ça va, y’a le temps.” Alors spoiler… non, il n’y a plus de temps. Une défaite supplémentaire et c’est direction Cancun ou la forêt pour les Daims. Sur les sept séries restantes, six affichent actuellement un score de 3-1, mais s’il y a une équipe capable de tout renverser c’est bien Milwaukee non ?

S'il y a bien une équipe qui peut revenir d'un 3-1 lead, qui a tout connu, tout vécu et a les joueurs d'expérience pour le faire, ce sont les Bucks. Mais le challenge est énorme, Miami est vraiment au bord d'un immense upset. La fin de série va être fascinante quoiqu'il arrive. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2023

Les raisons de croire en un comeback des Bucks sont simples. Premièrement, sur les trois matchs restants deux se dérouleront au Fiserv Center de Milwaukee. Miami a déjà pris un match là-bas, mais sans Giannis sur le parquet. Il faudra “juste” que si Game 6 il y a, les Bucks s’y rendent avec une meilleure mentalité. Deuxièmement, sauf scénario hollywoodien, Jimmy Butler ne va pas envoyer 56 points tous les soirs. Et en ce moment, l’attaque du Heat repose quand même pas mal sur ce postulat. Justement, par rapport à ça, après un match pareil Budenholzer va tout faire pour contenir Butler au mieux. Les Bucks ont un paquet de soldats prêts pour une telle mission, comme Jae Crowder ou Grayson Allen, ça n’empêchera pas Butler de scorer mais ça réduira au moins la voilure.

Dans l’histoire, seulement cinq franchises huitième en saison régulière ont réussi à renverser le premier. De l’autre côté, 13 équipes ont été capable de remonter un 3-1 lead, la plus récente étant les Nuggets dans la bulle en 2020 avec 2 comebacks en une campagne. Qui du Heat ou des Bucks va rajouter son nom à l’histoire ? Réponse d’ici la fin de semaine.