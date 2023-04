Auteur de 56 points (!!) la nuit dernière pour mettre Milwaukee au bord du précipice, Jimmy Butler a marqué l’histoire du Miami Heat puisqu’il s’agit d’un record de franchise en Playoffs. Même les légendes Dwyane Wade et LeBron James n’étaient pas montées aussi haut en leur temps.

Jimmy Butler : 56 points vs Bucks (2023)

La plus grosse performance offensive de l’histoire du Heat en Playoffs. Et le quatrième plus gros total de toute l’histoire des Playoffs NBA. Avec ses 56 points face aux Milwaukee Bucks, Jimmy Butler a réalisé un match tout simplement légendaire la nuit dernière. Et pas qu’au niveau des chiffres. Car en face, c’était la meilleure équipe de la saison régulière. En face, il y avait Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday et Brook Lopez, à savoir de véritables références défensives. Mais peu importe, quand Jimmy est en mission, personne ne peut l’arrêter. Avec l’opportunité d’emmener le Heat vers un avantage de 3-1 dans la série, Butler a commencé au taquet en marquant 22 des 28 points de Miami dans le premier quart-temps, avant de porter l’équipe sur ses épaules dans un quatrième quart de fou furieux. 21 points supplémentaires (dont 12 des 14 derniers de son équipe) dans les 12 dernières minutes, remportées 41-25 par le Heat alors qu’il était à -14 à l’entame de l’ultime période. C’est du all-time !

Je crois qu’il va falloir ajouter Jimmy Butler sur la couv @nicolasmeichel https://t.co/UnnCHuTDN2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2023

LeBron James : 49 points vs Nets (2014)

Double champion en titre, le Heat de 2014 veut entrer cette année-là dans le cercle très fermé des équipes NBA ayant réussi le triplé. Pour cela, il peut compter sur un LeBron James en plein prime. Le MVP 2012 et 2013 est au sommet de ses capacités, et les Nets de Brooklyn ne vont rien pouvoir faire pour l’arrêter. Dans le Game 4 de la série et alors que Miami mène 2-1, le King va égaler sa meilleure performance en carrière au stade des Playoffs (à l’instant T) : 49 points, 16/24 au tir, 3/6 à 3-points et 14/19 aux lancers-francs. Trop puissant, trop costaud, trop adroit et trop déterminé, LeBron est bien trop fort pour les vieillissants Kevin Garnett et Paul Pierce. Ce dernier, qui a demandé à défendre sur James en début de série, prend particulièrement la sauce. Sous l’impulsion de James, le Heat finit par arracher la victoire dans le money-time 102-96. LBJ aurait même pu atteindre la fameuse barre des 50 s’il n’avait pas vendangé son ultime lancer-franc à une seconde de la fin.

Jimmy Butler : 47 points vs Celtics (2022)

Jouer un Game 6 à l’extérieur malgré un genou en vrac et alors que votre équipe est menée 3-2, voilà typiquement le genre de challenge qu’affectionne Jimmy Butler. Nous sommes en Finales de Conférence Est 2022, et le Heat se déplace à Boston pour tenter de forcer un Game 7 afin de rester en vie. Mission périlleuse. Les Celtics ont non seulement plus d’armes mais le Heat est également plombé par certaines blessures (notamment Tyler Herro). Alors presque personne ne croit en une victoire de Miami au TD Garden, et surtout pas Draymond Green qui annonce déjà une Finale NBA Warriors – Celtics. Mais c’est alors que Butler réalise sa meilleure imitation de LeBron James en 2012 (voir plus bas) en sortant un Game 6 de légende : 47 points (16/29 au tir), 9 rebonds, 8 passes, 4 interceptions, 1 contre, seulement 1 turnover, le tout en 46 minutes ! Encouragé par Dwyane Wade avant le match, Jimmy est absolument sur tous les fronts ce soir-là, et porte Miami vers une victoire au courage 111-103. Sans doute sa meilleure perf en carrière… jusqu’à celle du 24 avril 2023.

Dwyane Wade : 46 points vs Celtics (2010)

“Parfois, il met sa cape de super-héros, et il n’y pas grand-chose à faire pour l’adversaire.” La déclaration est signée du joueur du Heat Quentin Richardson, et coéquipier de Dwyane Wade en ce 25 avril 2010. Ce jour-là, celui qu’on surnomme Flash réalise sa meilleure performance en carrière en Playoffs, avec 46 points dans un must-win game. Alors que son équipe est menée 3-0 au premier tour par les Celtics du Big Three Paul Pierce – Kevin Garnett – Ray Allen, Wade réalise un véritable one-man show pour maintenir Miami en vie. Pourtant pas connu pour son tir à 3-points, Dwyane enchaîne les banderilles dans le quatrième quart-temps, et marque 19 points – 4 de plus que l’ensemble de l’équipe de Boston – dans l’ultime période. Une performance exceptionnelle qui rappelle ses exploits des Finales NBA 2006, quand il a battu presque à lui tout seul les Dallas Mavericks. Wade se fera néanmoins éliminer par les Celtics dans le Game 5 de la série, mais recevra l’aide de LeBron James et Chris Bosh à la Free Agency 2010, où les trois formeront les fameux Heatles.

LeBron James : 45 points vs Celtics (2012)

Probablement le plus grand match de la carrière de LeBron James. En tout cas le plus gros tournant. En 2012, LeBron James n’a pas encore de titre NBA et reste sur une horrible performance lors des Finales NBA face à Dallas l’année précédente. Autant dire qu’il n’a pas le droit à l’erreur. Alors quand le Heat version Big Three est mené 3-2 en finale de conf’ avant d’aller disputer un Game 6 à Boston, tout le monde ou presque est prêt à enterrer le King. Mais c’est précisément à ce moment-là que LeBron va changer de dimension. Complètement possédé, avec le mode killer instinct activé, James est tout simplement intouchable ce soir-là : 45 points dont 30 en première mi-temps, 15 rebonds, 5 passes, +19 pour Miami à la fin du match, énorme clim posée à l’intérieur du TD Garden de Boston ! La suite, on la connaît. LeBron James et les Heatles vont aller au bout pour remporter leur premier titre ensemble, avant de faire le back-to-back en 2013.