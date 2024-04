Soren Bracq colle 31 points, Cholet Basket remporte la Coupe de France U17 face à l’ASVEL (85-63)

Au terme d’une finale dominée de la tête et des épaules face à l’ASVEL, les U17 de Cholet Basket ont remporté la Coupe de France de basket U17. Des noms de jeunes très prometteurs ont montré leur talent sur le parquet, avec 31 points pour Soren Bracq, 21 pour Aaron Towo-Nansi qui ont pris le match comme des patrons. Oscar Wembanyama, membre des U17 de l’ASVEL termine lui avec 14 points.

Nous vous en avions parlé assez longuement dans un dossier publié le mois dernier : l’Académie de Cholet Basket est singulière. Des résultats de très haut niveau, des titres à la pelle… et donc un de plus qui vient s’ajouter ce samedi à la longue liste des trophées rangés à la Meilleraie : la Coupe de France U17 2023-24.

Le match en lui-même ? Un premier quart-temps serré, le temps que les jeunes de François Fiévet ne se mettent en rythme. Ensuite ? Ça a déroulé. Intraitables au rebond, CB a réalisé une démonstration. En défense, l’équipe a poussé les joueurs de l’ASVEL, parmi lesquels Oscar Wembanyama – qui a évolué devant son frère Victor, présent à Bercy – a déjouer complètement et tomber dans un enchaînement d’isolations et de jeu individuel pas forcément efficace. La victoire est tout sauf illogique.

Bonjour, @wemby 🫶🇫🇷#CDFBasket | @FRABasketball pic.twitter.com/kmDzKUH0ea

— Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) April 27, 2024

Ce qu’on retient, sur le plan individuel, ce sont les performances fleuves de Soren Bracq (31 points à 12/22 au tir, 11 rebonds, 3 passes) et Aaron Towo-Nansi (21 points (8/16), 6 rebonds, 3 passes, 4 interceptions). C’est le deuxième nommé, meneur d’1m75, qui a mis le feu en début de partie et contribué à créer le premier écart, avec une vitesse impressionnante et un hustle juste dingue (13 points après 15 minutes de jeu !). Un ballon traîne ? Ça se jette dessus comme si sa vie en dépendait.

C’est ensuite Soren Bracq qui a pris le relai offensivement, et qui a mis à l’amende les joueurs de l’ASVEL dans bien des domaines offensifs. Il a (assez) logiquement été élu MVP du match. On devrait très probablement le retrouver en Équipe de France U17 pour la Coupe du Monde, qui aura lieu du 29 juin au 7 juillet en Turquie.

Félicitations aux U17 de Cholet Basket (Académie Gautier Cholet Basket et Association Cholet Basket) qui remportent la Coupe de France 2023 🏆 face à l’@asvelbasketasso !

Un grand bravo à tous les joueurs, au staff et aux accompagnateurs pour cette belle victoire ! 👏#ASVELCB… pic.twitter.com/n8f8qbUtBi

— Cholet Basket (@CB_officiel) April 27, 2024

Côté ASVEL, Oscar Wembanyama s’est illustré avec 14 points (5/9 au tir), 6 rebonds et 3 passes. Parfois en difficulté en défense, il n’a pas particulièrement surnagé mais s’offre une belle petite ligne statistique. Sans doute ne sera t-elle qu’un très maigre lot de consolation, la déception des perdant ayant été visuellement (et c’est normal) assez forte.