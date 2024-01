Tidjane Salaün continue sa montée en puissance : retour sur la belle semaine de la pépite française de Cholet

Deux matchs la semaine passée pour Tidjane Salaün, deux cartons individuels pour signer deux victoires dont une pour qualifier Cholet Basket dans le Top 16 de la Basketball Champions League, et un record personnel de points en Championnat de France. Les Mauges sont fières, nous aussi, et le petit prodige continue de soigner sa cote à six mois de la Draft 2024.

Cette petite “compétition” au sein de la rédaction TrashTalk entre ces messieurs Giovanni Marriette et Nicolas Vrignaud, qui suivent chacun sur le terrain respectivement Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün, est un petit bonheur à suivre, tant les deux garçons brillent dernièrement et font kiffer les scouts comme les fans dans les salles françaises et au-delà.

N’ayant pas pu nous rendre à Cholet cette semaine, quoi de mieux que vous proposer un résumé des performances du T lors des sept derniers jours ? Il y a beaucoup à dire, car le jeune a beaucoup fait. On triche un peu, cela comme dès samedi dernier, puisque Tidjane a joué à Lyon devant quelques spectateurs prestigieux. Des scouts NBA, mais surtout le président des Raptors, Masai Ujiri. De quoi faire monter un peu plus la hype.

Masai Ujiri est actuellement en France. Il était au match Asvel – Cholet cet après-midi à Villeurbanne, via @_manelo.

Plusieurs franchises NBA étaient présentes pour observer Tidjane Salaün. Le français est projeté dans le top 15.

Masai veut donc drafter au 1er tour 🔥 pic.twitter.com/5w0zizFPXT

— Toronto Raptors France 🇫🇷 (@RaptorsFRA) January 14, 2024

Dommage pour eux, la semaine suivante a été encore plus belle, mais il fallait se déplacer du côté des Mauges. Pour bouffer du pâté aux prunes voir que l’ambiance de la Meilleraie foudroie celle des salles NBA (commentaire subjectif) et que Mister Salaün a assuré comme un boss les deux rencontres disputées à domicile (commentaire objectif).

La première partie s’est disputée mercredi. Enjeu très important : Game 3 de Play-in de la BCL, face à Sassari. Cholet prend une pilule à la maison au Game 1, réussit l’exploit de taper les Italiens chez eux au Game 2. Retour de la série à domicile, défaite interdite. Ce qu’on attend de Tidjane ? Prise de responsabilités, scoring et surtout activité défensive comme il sait faire, à savoir exceptionnelle. Ce qu’il s’est passé ? Du scoring (15 points), avec des paniers inscrits proche du cercle, au duel direct. 15 points, 7 rebonds à 7/11 au tir, une présence en défense qui dissuade et déstabilise énormément.

Enfin, surtout, du drive. Quand il prend le chemin du panier en dribble, bon courage pour l’arrêter. Nous parlions dans nos derniers articles à ce sujet de son hésitation – peut-être liée à un manque de confiance – à prendre le jeu pour lui en attaque. Lorsqu’il le fait, il s’en sort à merveille. L’heure du déclic ? C’est tout ce que l’on souhaite. Bien sûr, quelques petites erreurs subsistent dans le jeu, mais rien d’inquiétant à ce stade de la saison. Cholet l’emporte, se qualifie. Et Tidjane termine deuxième meilleur scoreur de l’équipe. Une soirée plutôt très réussie.

Et si on remettait ça samedi ? Réception de l’ESSM Le Portel à la maison, équipe à égalité au classement (9-10). Gagner pour faire le break et revenir à un bilan neutre, voilà l’objectif. Un match important, surtout pour créer une dynamique avant d’affronter la lanterne rouge – les Mets – à domicile. Bref, pour Tidjane Salaün, c’est ici un contexte idéal pour prendre une nouvelle fois les devants individuellement pour prendre la victoire. Ce qu’il va faire avec brio, signant sa meilleure soirée offensive en carrière en Championnat de France.

17 points, 2 rebonds et 3 passes à 6/11 au tir et 2/3 aux lancers. Trois tirs au large primés, ça punit fort quand on le laisse ouvert. Un début de match de feu, puis une belle présence sous le panier adverse pour récupérer les ballons qui traînent et profiter des passes des copains. Au final, un match complet et un succès qui se conjugue aussi au pluriel. Cholet l’emporte, les scouts salivent encore plus. Rendez-vous samedi, pour un nouveau match à la maison, face aux Mets 92. Et pour un nouveau carton du prodige ?

Source : Cholet Basket, SkweekTV