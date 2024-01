Les Knicks intéressés par Malcolm Brogdon ?

Depuis l’arrivée d’OG Anunoby a New-York, les Knicks ont considérablement gagné sur le plan défensif. Toutefois, il manque désormais un peu d’apport offensif, perdu avec le début d’Immanuel Quickley à Toronto. Pour les Bockers, la solution pourrait se nommer Malcolm Brogdon, que les Blazers souhaitent à priori transférer cet hiver.

Un scoreur en sortie de banc, quelle meilleure définition pour décrire Malcolm Brogdon ? Le Sixième Homme de l’année 2023 s’est retrouvé chez les Blazers dans le gros transfert de Jrue Holiday vers Boston, une équipe qui ne lui correspond pas forcément, puisqu’il est un élément qui aurait sa place chez beaucoup de franchises qui joueront les Playoffs.

Et c’est là que les Knicks interviennent. Selon Marc Stein, la franchise de la Big Apple serait intéressée pour récupérer le garçon, d’autant plus que Portland veut s’en séparer pour récupérer des jeunes et/ou des choix de Draft. Avec un salaire de 22,5 millions de dollars sur les 2 prochaines saisons, c’est aussi une solution pour (enfin) évacuer Evan Fournier de New York, lui qui émarge à 18 millions. Quelques choix de Draft en plus, et le tour est joué. Cela conviendrait sans doute à tout le monde, sérieusement on veut voir Vavane jouer comme avant.

Stein rapporte aussi que les Knicks gardent un oeil sur Jordan Clarkson. Le vétéran du Jazz est capable d’apporter à NYC, mais sa situation dans une franchise qui a renoué avec la victoire récemment complique forcément un transfert.

Source : Marc Stein via RealGM.