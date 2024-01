Reconstruction : quel plan parfait ? || #LaGrosseQuestion

Lundi 12h, meilleur jour de la semaine. Pourquoi ? Car il est l’heure de la Grosse Question, votre nouvelle série de vidéos pour la saison NBA 2023-24 ! Une grosse interrogation chaque semaine, qui touche au basket outre-Atlantique mais pas seulement. Aujourd’hui ? On parle de destruction mais surtout de reconstruction en NBA. Qui, pourquoi, comment, on vous dit tout !

Comment reconstruire en NBA, pour atteindre ou retrouver les sommets ? Brique par brique ? On casse tout d’un coup d’un seul ? Avec une tête d’affiche ou plutôt un vrai projet collectif ? Quels sont les projets actuels dont la reconstruction laisse augurer des jours meilleurs ? La NBA est un éternel recommencement, et de temps en temps le bouton explosion se doit d’être actionné afin de repartir sur du propre. Alors c’est QUOI la meilleure solution ? On en parle, dans le calme, avec toute la team tanking !

Allez, on envoie cette #GrosseQuestion dixième du nom, on en parle en commentaires et on espère… que les dirigeants des Pistons auront vent de cette vidéo.