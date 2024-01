Signature moves : trop durs à copier ? || #LaGrosseQuestion

Lundi 12h, meilleur jour de la semaine. Pourquoi ? Car il est l’heure de la Grosse Question, votre nouvelle série de vidéos pour la saison NBA 2023-24 ! Une grosse interrogation chaque semaine, qui touche au basket outre-Atlantique mais pas seulement. Aujourd’hui ? On parle de quelques uns des gestes les plus connus des fans : les signature moves !

Le Dream Shake d’Hakeem Olajuwon, le Sky Hook de Kareem Abdul-Jabbar, le one-leg de Dirk Nowitzki et bien d’autres. Comment ne pas se transformer en Karim Abdoul-Babar ou en Hakeem Olajument ? Doit-on s’essayer aux signature moves les plus populaires de l’histoire ? Et d’abord, c’est quoi un “signature-move” ? Y’en a combien ? Copie autorisée ou non ? On se penche cette semaine sur ces moves qui nous font penser DIRECT à un nom, à un visage, et on en parle ensemble !

Allez, on envoie cette #GrosseQuestion neuvième du nom, on en parle en commentaires et on espère que vous aussi, lors de votre prochain match, vous lâcherez votre plus beau Dream Shake !