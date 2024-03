C’est la tradition sur TrashTalk, une ou deux fois par an : la session Q&A ! Énormément de questions sur nos différents réseaux, et le plus de réponses possible en 55 minutes de vidéo !

Des questions à propos des membres de l’équipe de TrashTalk, ou concernant des projets de podcast maison. Quid des joueurs qu’on aimerait vraiment voir bagués ? Si on devait changer quelque chose à la NBA, là, tout de suite, ce serait quoi ? Et si on devait inviter cinq joueurs à dîner, ce serait qui et pourquoi Boris Diaw ? No spoil parce qu’on veut que vous matiez cette vidéo, mais on tente donc en une petite heure de répondre au maximum de questions de la (merveilleuse) communauté, des sérieuses et des moins sérieuses, des compliquées et des plus faciles.

Moteur, action, ça tourne, vous Q, on A !